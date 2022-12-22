快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

專業美術館規格打造 基隆美術館即將完工、明年3月開展

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供

基隆美術館將已使用35年的基隆文化中心1至3樓，重新規畫成專業展場。除保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢，工程即將完工，開幕大展明年3月開展。

文化局長陳靜萍表示，基隆美術館是以專業美術館規格，將已使用35年的基隆文化中心1至3樓，重新規畫成專業展場。除了保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢。這次保留古典宮燈，融合現代專業展場空間，承繼過往曾是全台首座文化中心的風範，也邁向現代化的美術館空間，讓這座基隆文化好朋友煥然一新。

陳靜萍說，基隆最大型藝文展覽空間的美術館，畫分為表演藝術及專業展場空間，繼今年10月基隆表演藝術中心開幕，基隆美術館也完工在即，籌備已久的開幕大展即將在明年3月盛大開館，希望明年大家能一起進來看展。

陳靜萍提到，基隆表演藝術中心全新啟用後，檔期與好評不斷，提供基隆市民一個更為舒適且完善的場域，也讓文化藝術工作者能擁有專業的表演藝術場地。

陳靜萍說，籌備已久的開幕大展邀請到水谷藝術，策展人林宏璋以「未記持」為題策畫，共集結23位台灣與國外藝術家，作品形式包含空間裝置、錄像與攝影，將在嶄新開放的基隆美術館，揭示台灣當代藝術之歷史轉向。

視覺藝術科長汪彥奇表示，開幕展透過藝術家針對基隆在地田野調查研究之創作，發展兼顧公共性與非均質化的歷史書寫方法，探討歷史、記憶與未來間的關係，如展題之諧音，回顧與展望歷史。

專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供
專業美術館規格打造，基隆美術館即將完工明年3月開展。圖／文化局提供

基隆 美術館

延伸閱讀

基隆明年網球場收費漲5倍 謝國樑不認同：上任後重評估

影／基隆信二路防空洞電梯開箱 直上「希望之丘」免爬百階好漢坡

「藝術家」票選十大藝聞與展覽 甘露水打敗南美館殭屍展

基隆綜發處長林昆鋒將赴美 參加國務院2023領袖計畫

相關新聞

基隆明年網球場收費漲5倍 謝國樑不認同：上任後重評估

近日有不少民眾反映，基隆市立網球場貼出公告，明年1月1日起，會員場地使用費從每月的100元調漲至500元，漲幅高達5倍。...

宜蘭縣副議長選舉添變數 陳玉萍角逐副議長動作積極

宜蘭縣下屆正副議長選舉，國民黨由張勝德參選，副議長部分黨團成員建議與無黨籍副議長陳漢鍾搭配，而無黨聯盟也開會決議推舉陳漢...

台東近海地震 多良車站遊客嚇到不看火車了

台東縣太麻里鄉近海今天中午12點36分，發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度7.2公里。太麻里地區震度4級，不少在多良火...

影／基隆信二路防空洞電梯開箱 直上「希望之丘」免爬百階好漢坡

基隆市消防局對面一處防空洞，過去由環保局堆置器具使用，市府以人工鑿井技術開闢上山電梯，並修建完善的人行通廊步道，目前都已...

天冷！台東捐血意願跟著冷清 血庫拉警報撐不到4天

寒流來襲，民眾怕受寒不出門，大幅降低捐血意願，連帶影響血庫存量，南區血庫已亮「黃燈」。台東捐血站表示，庫存量恐撐不到4天...

基隆綜發處長林昆鋒將赴美 參加國務院2023領袖計畫

基隆市政府綜合發展處處長林昆鋒，獲美國國務院邀請，將於明年年代表台灣赴美，參加IVLP「國際領袖人才參訪計畫」。 市府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。