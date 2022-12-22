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基隆明年網球場收費漲5倍 謝國樑不認同：上任後重評估

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長當選人謝國樑表示，他上任後會重新評估。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
基隆市長當選人謝國樑表示，他上任後會重新評估。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

近日有不少民眾反映，基隆市立網球場貼出公告，明年1月1日起，會員場地使用費從每月的100元調漲至500元，漲幅高達5倍。市長當選人謝國樑不認同，表示他上任後會重新評估。教育處回應，已10年沒有調整，才規畫明年調整。

謝國樑表示，民眾向他反映指出，安樂社區網球場，從明年1月起調高入場費達5倍之多，請市府瞭解，必要時，宜暫緩執行並個案檢討；而基隆市立體育場也貼出相關的公告，基隆市立網球場自明年1月1日起調整措施，會員場地使用費每月要500元。

謝國樑表示，上任後將會與相關局處深入瞭解基隆市立網球場漲價5倍事件的原委，待討論後再行決定是否實施。他與團隊在第一時間，透過聯繫方式向教育處請教，教育處初步回覆，基隆已經10年沒有針對費用調整，才規畫於明年調整。

謝國樑認為，尊重使用者付費的原則，但一次調漲5倍使用費，仍有討論空間，他上任後希望能重新評估漲價的合理性，讓市民能有一個合理收費的打球空間。

基隆市立網球場貼出公告，明年1月1日起，會員場地使用費從每月的100元調漲至500元。圖／取自謝國樑臉書
基隆市立網球場貼出公告，明年1月1日起，會員場地使用費從每月的100元調漲至500元。圖／取自謝國樑臉書

基隆 謝國樑 漲價

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