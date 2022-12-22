宜蘭縣副議長選舉添變數 陳玉萍角逐副議長動作積極

宜蘭縣下屆正副議長選舉，國民黨由張勝德參選，副議長部分黨團成員建議與無黨籍副議長陳漢鍾搭配，而無黨聯盟也開會決議推舉陳漢鍾為副議長人選，形成「張陳配」；但最近傳出無黨籍議員陳玉萍有意角逐副手，並積極尋求無黨及國民黨議員支持。

宜蘭縣議會34席，國民黨這這次拿下13席、民進黨11席、無黨籍９席及正神名黨１席。國民黨角逐議長的人選是張勝德，民進黨可望由前議長陳文昌披掛上陣，至於副手搭配部分，國民黨議會黨團成員日前提議與副議長陳漢鍾搭配。

無黨聯盟也曾開會討論，會中決議推舉陳漢鍾與國民黨搭配正副議長選。據了解，當天無黨聯盟開會時，陳玉萍議員曾經表示，原本以為陳漢鍾要角逐議長，她想搭配選副議長；但與會者認為局勢已經不同，最後決定推舉陳漢鍾與國民黨張勝德配。

陳玉萍並沒有打消角逐副議長的念頭，日前曾經表示不排除任何政黨搭配的可能性，國民兩黨或與無黨搭配都行。據了解，民進黨認為如果陳能夠有機會拿到多數議員支持，民進黨也願意把11席的票數全部給他。

陳玉萍連日來積極尋求無黨籍及國民黨議員支持，引起無黨聯盟成員議論紛紛，甚至有人認為不應該違背無黨聯盟推舉支持陳漢鍾的誠信，昨天與她開會溝通，但勸退未果。

一般來看，她雖然參選動作積極，但除了民進黨11票，還必須拿到７票才有機會過關，目前能夠撼動影響無黨籍及國民黨議員拿到７票的可能性並不高。

民進黨方面，是否正式與陳玉萍搭配？黨團總召陳俊宇表示，目前尚未做最後決定，據了解，綠營必須要看陳玉萍能夠掌握拿到幾票？否則他們也可能推舉自己的人選。