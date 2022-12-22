快訊

薛瑞元酸郭台銘「像BNT推銷員」 蘇貞昌致歉：不要這樣講才好

集氣！60歲蔡小虎暴吐送醫急救 未來2天成關鍵期

國發所止血！碩專班、博班驚傳停招 台大回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣副議長選舉添變數 陳玉萍角逐副議長動作積極

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣下屆正副議長選舉，國民黨由張勝德參選，副議長部分黨團成員建議與無黨籍副議長陳漢鍾搭配，而無黨聯盟也開會決議推舉陳漢鍾為副議長人選，形成「張陳配」；但最近傳出無黨籍議員陳玉萍有意角逐副手，並積極尋求無黨及國民黨議員支持。

宜蘭縣議會34席，國民黨這這次拿下13席、民進黨11席、無黨籍９席及正神名黨１席。國民黨角逐議長的人選是張勝德，民進黨可望由前議長陳文昌披掛上陣，至於副手搭配部分，國民黨議會黨團成員日前提議與副議長陳漢鍾搭配。

無黨聯盟也曾開會討論，會中決議推舉陳漢鍾與國民黨搭配正副議長選。據了解，當天無黨聯盟開會時，陳玉萍議員曾經表示，原本以為陳漢鍾要角逐議長，她想搭配選副議長；但與會者認為局勢已經不同，最後決定推舉陳漢鍾與國民黨張勝德配。

陳玉萍並沒有打消角逐副議長的念頭，日前曾經表示不排除任何政黨搭配的可能性，國民兩黨或與無黨搭配都行。據了解，民進黨認為如果陳能夠有機會拿到多數議員支持，民進黨也願意把11席的票數全部給他。

陳玉萍連日來積極尋求無黨籍及國民黨議員支持，引起無黨聯盟成員議論紛紛，甚至有人認為不應該違背無黨聯盟推舉支持陳漢鍾的誠信，昨天與她開會溝通，但勸退未果。

一般來看，她雖然參選動作積極，但除了民進黨11票，還必須拿到７票才有機會過關，目前能夠撼動影響無黨籍及國民黨議員拿到７票的可能性並不高。

民進黨方面，是否正式與陳玉萍搭配？黨團總召陳俊宇表示，目前尚未做最後決定，據了解，綠營必須要看陳玉萍能夠掌握拿到幾票？否則他們也可能推舉自己的人選。

無黨籍議員陳玉萍角逐副議長的動作積極，不排除與藍綠政黨及無黨議員搭配，近來到處拉票。圖／翻攝議會官網
無黨籍議員陳玉萍角逐副議長的動作積極，不排除與藍綠政黨及無黨議員搭配，近來到處拉票。圖／翻攝議會官網

國民黨 民進黨 議員

延伸閱讀

選前倒戈挺高虹安 竹市副議長余邦彥今宣布退出國民黨

憂再度染黑取消與何志偉活動？吳怡農：想太多了

新北正副議長 藍內憂 喊辦假投票

嘉市正副議長如何投票？ 藍綠24日決定

相關新聞

宜蘭縣副議長選舉添變數 陳玉萍角逐副議長動作積極

宜蘭縣下屆正副議長選舉，國民黨由張勝德參選，副議長部分黨團成員建議與無黨籍副議長陳漢鍾搭配，而無黨聯盟也開會決議推舉陳漢...

台東近海地震 多良車站遊客嚇到不看火車了

台東縣太麻里鄉近海今天中午12點36分，發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度7.2公里。太麻里地區震度4級，不少在多良火...

基隆信二路防空洞電梯開箱 直上「希望之丘」免爬百階好漢坡

基隆市消防局對面一處防空洞，過去由環保局堆置器具使用，市府以人工鑿井技術開闢上山電梯，並修建完善的人行通廊步道，目前都已...

天冷！台東捐血意願跟著冷清 血庫拉警報撐不到4天

寒流來襲，民眾怕受寒不出門，大幅降低捐血意願，連帶影響血庫存量，南區血庫已亮「黃燈」。台東捐血站表示，庫存量恐撐不到4天...

基隆綜發處長林昆鋒將赴美 參加國務院2023領袖計畫

基隆市政府綜合發展處處長林昆鋒，獲美國國務院邀請，將於明年年代表台灣赴美，參加IVLP「國際領袖人才參訪計畫」。 市府表...

9026提變更路線 下周再協商

基隆大武崙至台北南港的9026客運，新營運業者將變更路線，也不進南港轉運站，基隆通勤族反彈，公路總局日前與業者、基隆市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。