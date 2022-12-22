台東近海地震 多良車站遊客嚇到不看火車了

台東縣太麻里鄉近海今天中午12點36分，發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度7.2公里。太麻里地區震度4級，不少在多良火車站看火車的遊客嚇到不看火車了。台鐵南迴鐵路按地震4級規定辦理巡道，列車車速慢行。消防局尚未接獲災情傳出。

「搖的很大力，感覺站不穩了。」多良車站遊客說，一開始是地面震動，突然大力搖晃起來，攤販區陣陣作響，好在只有5、6秒幾秒的時間。另太麻里陳姓鄉民說，這是今年南迴第2次感受到地震，不曉得會不會更大地震發生。

根據中央氣象局發布地震報告，今天中午12點36分，在台東縣政府南南西方28.8公里處，位於台東縣近海，發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度7.2公里，最大震度太麻里鄉4級。台鐵針對南迴鐵路台東至中央號誌站間按地震4級規定辦理巡道，列車車速慢行。