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基隆信二路防空洞電梯開箱 直上「希望之丘」免爬百階好漢坡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆巿府都市發展處長徐燕興(左)、觀光及城市行銷處長曾姿雯(右)今天開箱信二路防空洞電梯。記者游明煌／攝影
基隆巿府都市發展處長徐燕興(左)、觀光及城市行銷處長曾姿雯(右)今天開箱信二路防空洞電梯。記者游明煌／攝影

基隆市消防局對面一處防空洞，過去由環保局堆置器具使用，市府以人工鑿井技術開闢上山電梯，並修建完善的人行通廊步道，目前都已完工，民眾以後從東岸停車場、信二停車場停車後可進入防空洞乘電梯，就可直接步行到基隆塔，串接整個「希望之丘」景點，不用再費力爬上百階的好漢坡。

市府都市發展處長徐燕興、觀光及城市行銷處長曾姿雯和文化局長陳靜萍今天開箱上山電梯，期藉山海城串聯再造亮點，引領獨特的歷史文化空間體驗，增加觀光可及性。

民眾以前從信二路要上中正公園忠烈祠，要費力爬上百階的好漢坡，很多人都望而卻步，尤其長年者及兒童都十分不便，如今已有電梯可搭。

徐燕興說，原防空洞過去由環保局班隊使用，在「基隆山海城串聯再造計畫」，專業團隊人工鑿井技術開闢上山電梯，將民眾引領到上方扇型廣場，配合修建完善的人行通廊步道，未來從東岸停車場、信二停車場，即可進入防空洞乘電梯，就可直接步行到基隆塔，串接整個希望之丘景點。

徐燕興表示，市府同步重新整理老舊的親子遊戲場，並爭取天鵝洞附近地區的環境改善工程，該工程更可進一步連接到小北投與信義市場，將希望之丘的觀光能量，拓展到田寮河沿線商圈。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆防空洞是全台本島防空洞最多的，深具在地特色，信二路防空洞內設置電梯，未來串連基隆塔、基隆港區、廟口夜市並上到希望之丘所形成的觀光廊帶，增加遊客可及性，日後是基隆旅程重要亮點。

曾姿雯還表示，除已完成建置全新城市指標系統，遊客未來能選擇要旅遊的地方，「來基隆，已不是一日遊程」，能過夜並慢慢品嘗基隆觀光景點，旅宿業過去反映停車地方不足，藉由附近停車場，遊客更便利到達景點。

都市發展處表示，透過中正公園希望之丘的相關改善工程，總投資經費已達7億餘元，未來透過完工後的基隆塔及信二路防空洞，不僅可以帶進郵輪旅客、也可把國際旅客與國內旅客，從廟口夜市擴展到市區各個地方，繁榮市中心。

基隆巿信二路防空洞內設有可直上希望之丘的電梯。圖／基隆市政府提供
基隆巿信二路防空洞內設有可直上希望之丘的電梯。圖／基隆市政府提供
基隆巿信二路上忠烈祠過去只能費力爬百階好漢坡。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路上忠烈祠過去只能費力爬百階好漢坡。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路防空洞電梯直上希望之丘，不用費力爬百階好漢坡。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路防空洞電梯直上希望之丘，不用費力爬百階好漢坡。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路防空洞。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路防空洞。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路防空洞有電梯直上希望之丘，不用費力爬百階好漢坡。圖／基隆市政府提供
基隆巿信二路防空洞有電梯直上希望之丘，不用費力爬百階好漢坡。圖／基隆市政府提供
基隆巿信二路防空洞。記者游明煌／攝影
基隆巿信二路防空洞。記者游明煌／攝影

基隆港 電梯 停車場

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