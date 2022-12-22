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強烈大陸冷氣團南下 專家籲台東經濟作物做好防寒

中央社／ 台東縣22日電

強烈大陸冷氣團南下，台東地區23日後夜間溫度恐降至攝氏13度，農委會台東區農業改良場呼籲台東主要經濟作物釋迦、荖葉做好防寒措施。

台東區農改場今天發布新聞稿表示，中央氣象局評估強烈大陸冷氣團南下，23至25日台東地區夜間溫度恐降至13至14度，日夜溫差較大，農民務必做好防寒工作。為減輕低溫傷害，台東場提供台東地區重要經濟作物防範措施供參考，以減少農業損失。

水稻方面，台東育苗場皆已進行育苗作業，若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲；待氣溫回升後再掀開，清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗造成凍傷，並需注意秧苗立枯病發生。

番荔枝（大目釋迦）已屆成熟果實應儘速採收，正值大果期與採收期之果實，應注意裂果發生，尤其預計2週內要採收的果實，如遇溫度低於15度時便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。為避免災損，鱗溝微開之果實應提早採收。

另田間已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋；或是在果園迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

荖葉園要加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低霜害發生。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物需留意，冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。對已受害之果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。農民在田間管理或作物防寒技術上如有疑問，可逕洽台東場各研究室。

台東 冷氣團 農民

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