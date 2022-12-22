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基隆綜發處長林昆鋒將赴美 參加國務院2023領袖計畫
基隆市政府綜合發展處處長林昆鋒，獲美國國務院邀請，將於明年年代表台灣赴美，參加IVLP「國際領袖人才參訪計畫」。 市府表示，這不只是對其個人努力的肯定，更是對市長林右昌團隊的鼓勵，相信未來台美雙方一定會有更多深度合作發展的機會。
林昆鋒此次訪美將以「政府的透明度和問責制」為主題，參訪美國首府華盛頓及其他重點城市，並同時與來自世界各國的青年政治領袖，進行多項議題廣泛的交流與討論。
「國際領袖人才參訪計畫」由美國國務院主導，邀請世界各國政經、教科文等領域的菁英領袖人才，赴美進行短期參訪，與當地產官學界直接交流，透過該計畫除建立友好關係與溝通管道，也藉此展現美國政府對全球重要議題的實質貢獻。
從1940年代開始，80年來世界各國菁英領袖，已有22萬人以上獲邀訪美，台灣方面包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維，以及許多優秀的各領域人士都曾在參與此計畫。
市府表示，這也顯示台美夥伴關係緊密聯繋，彼此在政治經濟、教育文化、科技與傳媒上的深度合作與交流。
2019年林右昌市長訪問美國國務院時就曾說過，台灣是印太自由民主之錨，區域安全需要所有支持自由、民主與人權的勇士們一起共同守護！台灣絕對是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴。
新聞主播出身的林昆鋒處長上任以來，負責統整市府重大施政計畫，並全力輔佐市長達成各項政策目標，與市府團隊致力城市建設，襄助林右昌讓基隆市施政滿意度屢創新高。
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