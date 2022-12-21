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Kolas宣布捐出百萬元 助家鄉天主堂重建並給公益團體

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
Kolas Yotaka今天公開表示，要把選舉補助款與政治獻金捐給家鄉，將51萬元捐給受震災影響的松浦天主堂、樂合天主堂 ，剩下的50萬元，將分別捐給花蓮不同的公益團體。圖／本報資料照片
Kolas Yotaka今天公開表示，要把選舉補助款與政治獻金捐給家鄉，將51萬元捐給受震災影響的松浦天主堂、樂合天主堂 ，剩下的50萬元，將分別捐給花蓮不同的公益團體。圖／本報資料照片

民進黨Kolas Yotaka在今年花蓮縣長選舉中落選，儘管沒有贏得多數選民支持，仍遵守選前諾言，要把選舉補助款與政治獻金捐給家鄉。她今天公開說明，將51萬元捐給受震災影響的松浦天主堂、樂合天主堂 ，另外的50萬元將分別捐給花蓮不同的公益團體，希望今年耶誕節更溫暖。

Kolas在選前即公開表示，因為有選民投票給她，才有這些補助款及政治獻金，因此所有在這次選舉的結餘，都要全數捐給花蓮，幫助需要幫助的人。

她今天在臉書說明，這次得票數有4萬7845票，依法可獲得選委會1票30元的補助款，為143萬5350元；而根據民進黨規定，黨徵召或提名候選人所獲得的選舉補助款，必須每票10元繳回黨內。扣除後為95萬6900元，再加上各界捐款政治獻金，付清所有開銷後，結餘5萬4944元，兩者相加共有101萬1844元。

Kolas說，在918震災中，花蓮玉里鎮松浦天主堂、樂合天主堂被震毀，變成危樓只能打掉，現在需要募資數千萬重建，目前募款困難。因此在16日收到選舉補助款後，今天正式向天主教會花蓮教區主教公署報告，將過半數的補助款與政治獻金，共51萬1844元捐給天主教會；另一半則全數捐給花蓮公益團體，下周會再說明會捐給哪些公益團體。

天主教會花蓮教區秘書長林國璋表示，目前因為沒有教堂，兩間天主堂只能在附近的文建站聚會。而玉里鎮是Kolas的故鄉，又是天主教徒，很高興她遵守諾言捐款，希望能拋磚引玉，大家能共同響應為天主堂重建教堂。

Kolas指出，對剛連任的縣長來說，12月25日是就職日，對教友來說，是沒有教堂的耶誕節，希望花蓮縣政府不要只是辦活動消費節日與基督信仰，請為災區提出實質的重建計畫。

花蓮 Kolas

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