自備杯子買飲品或借杯 壹咖啡宜蘭縣府店每杯折抵10元

環保署規定民眾在全國連鎖飲料店、便利商店、速食店、超市自備飲料杯買飲料，可享至少5元價差；宜蘭縣政府與壹咖啡宜蘭縣府店合作，再加碼5元，即日起至明年6月30日，民眾自備飲料杯或借杯購買飲品，可享每杯10元折抵優惠。

縣環保局今天表示，與壹咖啡宜蘭縣府店試辦「宜蘭縣循環杯租借推廣活動」，鼓勵民眾自備或使用循環杯購買飲品，減少一次性垃圾，10元折抵優惠包含環保署規定自備環保杯折抵5元及環保局加碼的5元，每天限量50杯，歡迎民眾多加利用，借杯服務每周三及周五有提供，押金200元。