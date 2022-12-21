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自備杯子買飲品或借杯 壹咖啡宜蘭縣府店每杯折抵10元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾自備飲料杯或借杯，前往壹咖啡宜蘭縣府店購買飲品，即日起至明年6月30日，可享每杯10元折抵優惠。圖／縣府提供
民眾自備飲料杯或借杯，前往壹咖啡宜蘭縣府店購買飲品，即日起至明年6月30日，可享每杯10元折抵優惠。圖／縣府提供

環保署規定民眾在全國連鎖飲料店、便利商店、速食店、超市自備飲料杯買飲料，可享至少5元價差；宜蘭縣政府與壹咖啡宜蘭縣府店合作，再加碼5元，即日起至明年6月30日，民眾自備飲料杯或借杯購買飲品，可享每杯10元折抵優惠。

縣環保局今天表示，與壹咖啡宜蘭縣府店試辦「宜蘭縣循環杯租借推廣活動」，鼓勵民眾自備或使用循環杯購買飲品，減少一次性垃圾，10元折抵優惠包含環保署規定自備環保杯折抵5元及環保局加碼的5元，每天限量50杯，歡迎民眾多加利用，借杯服務每周三及周五有提供，押金200元。

縣長林姿妙表示，喝飲料解渴享受美味，卻附加產生數量龐大的塑膠杯或紙杯，造成資源耗損及垃圾增加，民眾自備環保杯購買飲品，安心也環保；如果臨時想購買飲品卻忘記攜帶環保杯，歡迎多借用循環杯，好康便利享有折扣，減塑愛地球。

民眾自備飲料杯或借杯，前往壹咖啡宜蘭縣府店購買飲品，即日起至明年6月30日，可享每杯10元折抵優惠。圖／縣府提供
民眾自備飲料杯或借杯，前往壹咖啡宜蘭縣府店購買飲品，即日起至明年6月30日，可享每杯10元折抵優惠。圖／縣府提供
民眾自備飲料杯或借杯，前往壹咖啡宜蘭縣府店購買飲品，即日起至明年6月30日，可享每杯10元折抵優惠。圖／縣府提供
民眾自備飲料杯或借杯，前往壹咖啡宜蘭縣府店購買飲品，即日起至明年6月30日，可享每杯10元折抵優惠。圖／縣府提供

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