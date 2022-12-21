基隆首座地質公園和平島公園獲通過 北觀處：欣喜若狂

基隆市和平島地質公園位和平島北端，可西望野柳岬，北眺基隆嶼，是觀賞北海岸特殊景觀的重要觀景點，交通部觀光局北北觀處109年依文化資產保存法向基隆市政府申請指定和平島公園為自然地景地質公園，市政府日前審議通過，正式確立地質公園地位，成為基隆市第一座地質公園。

和平島地質公園為大寮層野柳砂岩段的連續露頭，結合千萬年以來強烈東北季風的侵蝕及地殼抬升與海平面升降的海蝕作用，塑造出蕈狀岩、豆腐岩、海蝕洞、海蝕崖、海蝕凹壁等多樣化的地形景觀。

北觀處長陳美秀今天指出，和平島地質公園獲文資法正名肯定，表示欣喜若狂，除繼續保護萬人堆、千疊敷、豆腐岩及阿拉寶灣等珍貴自然文化地景外，更需要結合在地觀光產業關聯的業者透過觀光圈平台，引入民間機構參與營運，公私協力，強化景點與在地文化之連結，邁向永續旅遊與國際行銷，成為國家級旅遊景點。

北觀處說，自103年接管和平島公園以來，遵循UNESCO地質公園的「地景保育」、「環境教育」、「社區參與」、「地景旅遊」四大核心價值理念，保育珍貴的地質景觀、妥善的資源利用並結合社區經濟的發展。