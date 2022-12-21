快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮議長之爭 民進黨推張美慧、胡仁順搭檔參選

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣議會黨團今天開會，確定下屆議長自推人馬，由張美慧（右）代表選議長。圖／翻攝張美慧臉書
民進黨花蓮縣議會黨團今天開會，確定下屆議長自推人馬，由張美慧（右）代表選議長。圖／翻攝張美慧臉書

花蓮縣下屆議長之爭，藍營鬧分裂，現任議長張峻和黨提名的吳東昇實力在伯仲之間，民進黨3席投票意向成為關鍵。民進黨縣議會黨團今天中午開會，確定自推人選，由現任議員張美慧搭檔新科議員胡仁順參選。

張美慧今天證實此事，黨中央督導小組確實赴花蓮與她和另兩位新科議員胡仁順、林則葹開會，確認依黨中央規定辦理自推人選。

花蓮縣議會有33席議員，下屆國民黨18席、無黨籍11席包含國民黨報備參選張峻、李正文2席，民進黨3席及民眾黨1席。

下屆議長國民黨已確定提名吳東昇，從中央到縣黨部，多次重申黨紀，下軍令若跑票最重開除黨籍，以穩固黨籍議員支持，但張峻4年議長任內維護議員權益，在國民黨內、無黨籍議員都獲得不少支持，雙方實力旗鼓相當，正在做最後衝刺。

民進黨雖無當選實力，但3票成為關鍵，在綠營黨中央通過排黑條款後，中常委陳世凱今天到花蓮與3位議員開會，決定自行推出議長及副議長人選，由高票連任的張美慧，搭檔新科議員胡仁順角逐正副議長。

民進黨花蓮縣議會黨團今天開會，確定由新科議員胡仁順（右）代表選副議長。圖／翻攝胡仁順臉書
民進黨花蓮縣議會黨團今天開會，確定由新科議員胡仁順（右）代表選副議長。圖／翻攝胡仁順臉書

議員 民進黨 花蓮

延伸閱讀

民進黨嘉義市長慘敗 陳茂松指控王美惠主任支持黃敏惠

綠委提案選舉公報刪學歷欄 朱立倫：民主國家怎這樣做

花蓮議長選舉藍營分裂 縣黨部祭黨紀跑票最重開除黨籍

國民黨提名新科議員選嘉義縣副議長 簡嘉億：不可能任務

相關新聞

基隆港今年貨櫃運量逾160萬TEU 明年郵輪復甦有71航次

基隆港務分公司總經理高傳凱今天表示，基隆港再度交出亮麗成績，基隆港今年全年貨櫃裝卸量可再度突破160萬TEU，台北港貨櫃...

阿公持金鏟子求「早生貴子」民俗專家提醒買賣無效

台東縣長饒慶鈴昨參加樂齡社福大樓動土活動後，不少民眾、長者爭相拿動土金鏟請饒簽名助好孕，民俗專家強調「金鏟子買賣無效」，...

花蓮議長之爭 民進黨推張美慧、胡仁順搭檔參選

花蓮縣下屆議長之爭，藍營鬧分裂，現任議長張峻和黨提名的吳東昇實力在伯仲之間，民進黨3席投票意向成為關鍵。民進黨縣議會黨團...

宜蘭特教學生寒冬送暖耶誕聯歡會 孩子們親切擁抱縣長

最近大家都在準備迎接歡度耶誕節，宜蘭縣政府今天舉辦特殊需求學生耶誕聯歡會，特別為全縣特教班學生設置專屬舞台，讓孩子們上台...

太魯閣園區維護他們也有功勞！7民間單位認養10條步道

太魯閣國家公園是人氣景點，每年吸引數百萬民眾入園，園區內設施維護除了公部門的努力，也有民間參與，明、後年將有7個單位認養...

關山鎮農會米國學校 成台東第7處認證環境教育場所

台東縣優質環境教育場域再添一處，以「米食文化」為推廣主題的環教場域－關山鎮農會米國學校在環境保護局積極輔導及園區努力之下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。