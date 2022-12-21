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花蓮議長之爭 民進黨推張美慧、胡仁順搭檔參選
花蓮縣下屆議長之爭，藍營鬧分裂，現任議長張峻和黨提名的吳東昇實力在伯仲之間，民進黨3席投票意向成為關鍵。民進黨縣議會黨團今天中午開會，確定自推人選，由現任議員張美慧搭檔新科議員胡仁順參選。
張美慧今天證實此事，黨中央督導小組確實赴花蓮與她和另兩位新科議員胡仁順、林則葹開會，確認依黨中央規定辦理自推人選。
花蓮縣議會有33席議員，下屆國民黨18席、無黨籍11席包含國民黨報備參選張峻、李正文2席，民進黨3席及民眾黨1席。
下屆議長國民黨已確定提名吳東昇，從中央到縣黨部，多次重申黨紀，下軍令若跑票最重開除黨籍，以穩固黨籍議員支持，但張峻4年議長任內維護議員權益，在國民黨內、無黨籍議員都獲得不少支持，雙方實力旗鼓相當，正在做最後衝刺。
民進黨雖無當選實力，但3票成為關鍵，在綠營黨中央通過排黑條款後，中常委陳世凱今天到花蓮與3位議員開會，決定自行推出議長及副議長人選，由高票連任的張美慧，搭檔新科議員胡仁順角逐正副議長。
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