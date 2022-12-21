基隆港今年貨櫃運量逾160萬TEU 明年郵輪復甦有71航次

基隆港務分公司總經理高傳凱今天表示，基隆港再度交出亮麗成績，基隆港今年全年貨櫃裝卸量可再度突破160萬TEU，台北港貨櫃運量則較109年成長10%。明年國際郵輪市場復甦已熱烈啟動中，至今天為止，已有71郵輪航次。

高傳凱今天在年終記者會時表示，疫情期間可連續2年達160萬TEU貨櫃量，要感謝航商及港區業者的共同努力。展望未來，在港區各業者努力及航商支持下仍維持樂觀期待，基隆港明年年貨櫃量預估可達約162萬TEU。

隨著國內外新冠疫情逐步解封後，國際郵輪市場復甦，高傳凱說，我國商港國際郵輪禁航令今年10月24日解除，國際郵輪市場已熱烈啟動中，基隆港務分公司持續積極追蹤船公司及郵輪復航整備資訊。

基隆港除提供有史以來最高額的港埠費率優惠外，高傳凱9日率隊前往歐洲第一大郵輪港巴塞隆納交流考察，研擬基隆港爭取郵輪到港計畫，並把握各種機會與亞洲各港進行橫向交流，期望我國客輪客運量加速回復往日榮景。

高傳凱表示，公司持續推動基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程、基隆港西岸櫃場升級計畫、完成基隆港西16前庫、基隆港東3至東4旅客服務設施暨停車場工程，並完成台北港離岸風電重件碼頭興建、台北港南碼頭區S6-1碼頭後線3.6公頃、蘇澳港物流倉儲區土地等招商案，積極提升港口的競爭力。

在資產活化方面，基隆港務分公司預計明年完成位於基隆市暖暖區「東暖新村北側土地租賃經營案」、「東暖新村停車場租賃經營案」兩招商案簽約，基隆市信義區「信二路商業設施與土地招商案」預定於112年1月公開閱覽，2月進行公開招商。