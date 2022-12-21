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花蓮光復馬佛部落創苦茶油品牌 參賽國際品評獲獎

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮種植油茶歷史悠久，是全國主要產區之一，光復鄉馬佛部落邀集35名農友創「天水生態農場」品牌，今年首度參賽ITI國際風味品評獲最高3顆星獎肯定，部落農民十分開心。

馬佛部落（Fahol）位於花蓮縣光復鄉的東南方，東倚海岸山脈，南邊與光復糖廠為鄰，曾被當地人稱為「被遺落的部落」而充滿神秘感。社區發展協會總幹事張秀貞今天告訴中央社記者，社區有許多農民從檳榔園轉種油茶樹，能量產需6、7年時間，目前有35名農友合作，種植18多公頃。

光豐農會總幹事張明發表示，民眾重視健康安全食用油，農會協助輔導推廣，農友也組織苦茶油班，粗估種植約40至50公頃，農民需照顧管理才有好的收成，樂見創新品牌上市，農民有更多收益。

天水生態農場品牌副總莊英明說，自己從事金控業30年退休，2014年劣質油品事件看到苦茶油的潛力，他找到當時在花蓮林管處萬榮工作站服務的研究員謝靜敏協助牽線，從馬佛部落2、3個小農夥伴出發，結合社區生態農法，加上農政單位協助。

莊英明指出，今年第2年量產，6月首度參加在比利時布魯塞爾舉行的ITI（International Taste Institute）國際風味品評大賽獲得最高3顆星風味絕佳獎，讓天水生態農場的苦茶油登上國際舞台。

苦茶油是世界4大木本油之一，因富含單元不飽和脂肪酸，加熱時不易產生油煙，被譽為「東方橄欖油」，深具潛力的綠金產業。

根據縣府農業處資料，花蓮油茶種植面積約269公頃，為全國第一，卓溪鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮等鄉鎮都有種植，當地農友採收的油茶，經過乾燥、脫殼、焙炒、壓榨等工序，鮮採即榨，保留住苦茶油營養與風味。縣政府日前舉辦「油茶籽評鑑」及「花蓮油茶證明標章」，希望引領油茶品質再升級。

苦茶油 花蓮 農民

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