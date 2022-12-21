阿公持金鏟子求「早生貴子」民俗專家提醒買賣無效

台東縣長饒慶鈴昨參加樂齡社福大樓動土活動後，不少民眾、長者爭相拿動土金鏟請饒簽名助好孕，民俗專家強調「金鏟子買賣無效」，縣長簽名加持有助人氣，金鏟子拿回家後放床底下或床頭櫃，想生男鏟子凹面向下，求女凹面向上。

昨天下午，不少民眾爭相拿動土後的金鏟子請饒慶鈴簽名，期許諧音「緊產子」，因為不少拿金鏟子來簽名的都是長輩，饒慶鈴簽寫「早生貴子」前，還仔細詢問「是要求子」？旁人還打趣「阿公、阿嬤要生也要幫忙」，持鏟者急說明「幫小孩子求的啦！」

民俗專家廖大乙說，金鏟子要自家人求，不能託關係找人代拿或購買，拿金鏟子「心誠」才有靈氣，金鏟子上若有首長簽名祝福，代表「人氣」提升，尤其縣市長都是民選，人氣更高。

廖大乙說明，取得金鏟子後，拿回家可擇定安床良辰吉日，將金鏟放置床底下或床頭櫃，或是放在衣櫃內或上方，若想生男、傳統習俗是鏟子凹面向下；若想生女、凹面向上。

「今年新生兒比去年多101人！」台東縣民政處表示，縣府因應少子化鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，生育津貼從今年1月1日起大幅加碼，第1胎補助由原本新台幣1萬元調升至3萬元，雙胞胎以上及第2胎每胎補助增至3萬6000元，到今年11月底，比去年同期增加了101名新生兒。