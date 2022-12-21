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花蓮議長選舉藍營分裂 縣黨部祭黨紀跑票最重開除黨籍

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻（右）爭取連任，強調自己是忠貞黨員，一向對黨盡心盡力。圖／張峻提供
花蓮縣議長張峻（右）爭取連任，強調自己是忠貞黨員，一向對黨盡心盡力。圖／張峻提供

下屆花蓮縣議員將於25日就職，同步選出正副議長，藍營雖掌握過半席次優勢，但內部面臨分裂，縣黨部今天重申黨紀，強調中央已核定提名吳東昇參選議長，跑票最重可開除黨籍。

對此，吳東昇表示一切依黨中央規定，近日積極與黨內同志、黨外人士溝通，爭取最大支持；議長張峻強調自己是忠貞國民黨員，一直以來對黨盡心盡力，對祭出黨紀不願回應；有支持的黨籍議員為他抱屈，認為張峻4年議長任內捍衛議會尊嚴，支持連任，手中一票會投給張峻，不擔心黨紀處分。

花蓮縣議會共33席議員，下屆國民黨含報備參選共20人當選，穩定過半，但被視為反傅大將的現任議長張峻，從參選議員到連任議長，都遭黨內以涉及LED採購，一審被依貪汙治罪條例判刑7年8個月為由，排除提名；黨提名的吳東昇也被起底20多年前曾犯下殺人未遂的黑歷史，引發議論。

國民黨花蓮縣黨部今天表示，本月13日經議會黨籍議員15位出席議員一致投票通過，議長支持吳東昇，副議長人選則授權吳東昇就黨籍或無黨籍議員搭檔，以取得議會和諧，並創造當選票數最大化。

黨中央組發員會依照縣議會黨團及縣黨部委員會決議，昨天核定由吳東昇代表參選議長，副議長則由議長提名人決定。縣黨部收到公文後，立將轉發給20位下屆黨籍新科議員。

縣黨部表示，黨中央已經明示，黨籍議員應依照中央提名小組核定的提名人選投票，依據「中國國民黨111年直轄市暨縣市議會議長副議長選舉提名作業規定」，若跑票者最重予以開除黨籍處分。

縣黨部主委張逸華說，過去國民黨一再被黨員批評縱容藍皮綠骨，造成支持者不滿，確實應該痛定思痛，這樣國民黨才能良性發展，下屆正副議長選舉若跑票，一定送交考紀會開除黨籍，要讓忠黨愛國的黨員得到向心力，2024國民黨才能東山再起。

國民黨花蓮縣黨部今天重申黨紀，議長跑票最重可開除黨籍。圖／本報資料照片
國民黨花蓮縣黨部今天重申黨紀，議長跑票最重可開除黨籍。圖／本報資料照片
國民黨提名吳東昇（中）代表參選下屆議長，對於黨祭出黨紀，表示一切都依中央規定。圖／本報資料照片
國民黨提名吳東昇（中）代表參選下屆議長，對於黨祭出黨紀，表示一切都依中央規定。圖／本報資料照片

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