宜蘭特教學生寒冬送暖耶誕聯歡會 孩子們親切擁抱縣長
最近大家都在準備迎接歡度耶誕節，宜蘭縣政府今天舉辦特殊需求學生耶誕聯歡會，特別為全縣特教班學生設置專屬舞台，讓孩子們上台盡情展現才藝，共有19所國中小特教班學生及在家教育班學生，354名學生、家長、教師及助理員參加，提早度過有意義的耶誕節。
為了營造歡樂氣氛，今天活動安排在北成國小，由縣長及師長等與會嘉賓「變裝」扮成了耶誕老公公、老奶奶傳送愛與祝福，並與特教學生親切互動送禮物，孩子們遇見平常在電視上看到的長官近距離接觸，開心驚喜，被逗得哈哈大笑。
縣長林姿妙表示，非常感謝財團法人昭華慈善基金會十餘年來不間斷地提供給縣內每位特教班與在家教育班學生寒冬送暖的禮券，更加滿足他們實質上的需要，共享溫暖歡愉氛圍。
教育處表示，耶誕聯歡活動由北成國小舞蹈社團表演揭開序幕，接著是縣內特教班學生活力表演，這是由特教班老師結合適應體育概念，利用班級體育律動相關課程的創意思考，讓孩子能夠達到動作機能與體適能的健康融合，在專屬的表演舞台上展開所學，孩子也感謝每位給予他們教導及溫暖的師長、叔叔阿姨，充滿溫馨感恩氣氛。
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