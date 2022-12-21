太魯閣園區維護他們也有功勞！7民間單位認養10條步道

太魯閣國家公園' rel='太魯閣國家公園' data-rel='/2/105147' class='tag'>太魯閣國家公園是人氣景點，每年吸引數百萬民眾入園，園區內設施維護除了公部門的努力，也有民間參與，明、後年將有7個單位認養10條步道，協助巡查、清潔及簡易設施維護，管理處今頒發感謝狀，也歡迎有興趣的團體認養步道。

太魯閣國家公園共有33條步道，有登山型、景觀型、健行型等，分為0級到5級一共6級，從平易近人的太魯閣台地步道，一直到難度最高、深受登山客歡迎的奇萊連峰、奇萊東稜、北二段全段等。

由於轄區幅員遼闊、海拔落差大，太魯閣國家公園管理處長年推動步道認養，引入民力共同維護，明年度有7個單位認養10條步道，都是長年合作的夥伴，太管處今天與認養單位簽約，也頒贈感謝狀。

明年認養單位和步道分別是：花蓮第二信用合作社認養長春祠步道及砂卡礑步道；台灣電力公司花蓮區營業處認養大禮步道；中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道；救國團天祥青年活動中心認養綠水步道和白楊步道；社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道。

認養期限從明年一月至後年12月31日，為期2天，認養期間，該單位需定期派員巡查步道、協助山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作。