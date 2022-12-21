快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

打炒房5重拳修法首排審 業者與民意拔河下會被「閹割」嗎？

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣園區維護他們也有功勞！7民間單位認養10條步道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
認養長春祠步道及砂卡礑步道的花蓮二信，舉辦淨山活動，協助維持步道清潔。圖／太管處提供
認養長春祠步道及砂卡礑步道的花蓮二信，舉辦淨山活動，協助維持步道清潔。圖／太管處提供

太魯閣國家公園' rel='太魯閣國家公園' data-rel='/2/105147' class='tag'>太魯閣國家公園是人氣景點，每年吸引數百萬民眾入園，園區內設施維護除了公部門的努力，也有民間參與，明、後年將有7個單位認養10條步道，協助巡查、清潔及簡易設施維護，管理處今頒發感謝狀，也歡迎有興趣的團體認養步道。

太魯閣國家公園共有33條步道，有登山型、景觀型、健行型等，分為0級到5級一共6級，從平易近人的太魯閣台地步道，一直到難度最高、深受登山客歡迎的奇萊連峰、奇萊東稜、北二段全段等。

由於轄區幅員遼闊、海拔落差大，太魯閣國家公園管理處長年推動步道認養，引入民力共同維護，明年度有7個單位認養10條步道，都是長年合作的夥伴，太管處今天與認養單位簽約，也頒贈感謝狀。

明年認養單位和步道分別是：花蓮第二信用合作社認養長春祠步道及砂卡礑步道；台灣電力公司花蓮區營業處認養大禮步道；中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道；救國團天祥青年活動中心認養綠水步道和白楊步道；社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道。

認養期限從明年一月至後年12月31日，為期2天，認養期間，該單位需定期派員巡查步道、協助山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作。

太管處表示，透過認養機制，讓民間單位有機會在維護步道的同時親近大自然，體騎太魯閣之美，也可以減少公部門人力與經費的支持。園區還有多條步道歡迎認養，可洽太魯閣國家公園管理處遊憩服務課，電話（03）8621100轉604。

台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道，維護步道設施。圖／太管處提供
台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道，維護步道設施。圖／太管處提供

認養 太魯閣國家公園 太魯閣

延伸閱讀

太魯閣國家公園小錐麓步道東段開放 生態豐富、景觀絕美

太魯閣國家公園小錐麓步道東段開放 生態豐富、景觀絕美

方便遊客規畫遊程 太魯閣布洛灣吊橋將開放中午參觀

方便遊客規畫遊程 太魯閣布洛灣吊橋將開放中午參觀

相關新聞

宜蘭特教學生寒冬送暖耶誕聯歡會 孩子們親切擁抱縣長

最近大家都在準備迎接歡度耶誕節，宜蘭縣政府今天舉辦特殊需求學生耶誕聯歡會，特別為全縣特教班學生設置專屬舞台，讓孩子們上台...

太魯閣園區維護他們也有功勞！7民間單位認養10條步道

太魯閣國家公園是人氣景點，每年吸引數百萬民眾入園，園區內設施維護除了公部門的努力，也有民間參與，明、後年將有7個單位認養...

關山鎮農會米國學校 成台東第7處認證環境教育場所

台東縣優質環境教育場域再添一處，以「米食文化」為推廣主題的環教場域－關山鎮農會米國學校在環境保護局積極輔導及園區努力之下...

花蓮縣長徐榛蔚高票連任 結合幸福耶誕城25日就職演說

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚以9萬6645票、64.73%得票率順利連任，25日將宣誓就職，上午11時將在縣府前石雕公園廣場演...

疫情加缺駕駛員 基隆客運R線突停駛 市府租遊覽車免費搭

基隆客運因疫情及駕駛員流失影響，近日嚴重脫班，昨天臨時通知市府R字頭路線自今天起多數班次停駛。市府緊急因應，交通處以租車...

基隆古蹟活化重現風華 漁會正濱大樓與要塞司令部招商

基隆要塞司令部與漁會正濱大樓經整修後重現風華，目前積極辦理OT招商作業，可望在年底全數確認經營廠商，明年正式營運，將導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。