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關山鎮農會米國學校 成台東第7處認證環境教育場所

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮米國學校，以「米食文化」為推廣主題的環教場域，成為台東縣第7處通過認證的環境教育設施場所。圖／台東縣政府提供
台東縣關山鎮米國學校，以「米食文化」為推廣主題的環教場域，成為台東縣第7處通過認證的環境教育設施場所。圖／台東縣政府提供

台東縣優質環境教育場域再添一處，以「米食文化」為推廣主題的環教場域－關山鎮農會米國學校在環境保護局積極輔導及園區努力之下，成為台東縣第7處通過認證的環境教育設施場所。

縣長饒慶鈴表示，縣政府響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續推動環境教育、低碳生活及綠色旅遊等政策，更在今年遠見縣市總體暨永續競爭力調查「永續治理」評比奪得全台第一。

關山鎮農會利用閒置荒廢的舊碾米工廠及穀倉設立米國學校，依循創校四大主題「看米」、「玩米」、「吃米」及「帶著米回家」，致力於農業永續傳承及米食文化為主軸的環境教育課程。

環保局表示，米國學校結合永續發展目標（SDGs）概念，包括綠色旅遊、在地食農、農村微旅行及多元文化等特色，啟發對土地、小農生產與環境文化的永續關懷及愛護大地的重要觀念。

農會 台東 食農

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