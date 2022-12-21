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花蓮縣長徐榛蔚高票連任 結合幸福耶誕城25日就職演說

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長徐榛蔚（左）順利連任，由夫婿立委傅崐萁陪同車隊謝票。圖／國民黨縣黨部提供
國民黨花蓮縣長徐榛蔚（左）順利連任，由夫婿立委傅崐萁陪同車隊謝票。圖／國民黨縣黨部提供

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚以9萬6645票、64.73%得票率順利連任，25日將宣誓就職，上午11時將在縣府前石雕公園廣場演說，結合「花蓮幸福耶誕城」活動，邀請民眾參加。

徐榛蔚接棒夫婿傅崐萁，4年來用心施政，將花蓮打造成幸福城市，經濟日報與南山人壽共同舉辦「2022縣市幸福指數大調查」，花蓮縣就在地方施政滿意度、幸福指數拿下雙料冠軍，還榮登最佳進步獎。

不只施政成績亮眼，徐榛蔚也維持著全縣跑透透的親民形象，獲得高票連任，25日上午10時30分在縣府貴賓室就職，由衛福部長薛瑞元主持並監誓、監交，之後也會結合2022花蓮幸福耶誕城活動，發表就職感恩演說。

縣府表示，花蓮幸福耶誕城活動19日已在縣府前廣場點燈，為期16天，一直到明年元旦，今年以結合聖經諾亞方舟故事的「幸福方舟、為愛啟程」為主題，希望大家突破疫情困境後面向新生活。

現場規畫三大主題市集，吸引近百攤商家參與。新登場的「方舟市集」，打造18公尺的巨型方舟，展出縣內百位孩童的繪畫創作，結合藝術展覽與戲劇表演，給予民眾沉浸式體驗；「聖誕森遊會野餐市集」匯聚40多個商家共四大區域，「曙光派對」找來可愛的胖卡餐車，結合超盟動物布置，現場還有大型野餐空間，搭配18公尺高的耶誕樹，相當溫馨。

另也搭上元宇宙熱潮，結合NFT技術，將縣內20間學校、200多位學童繪畫創作經過後製，推出節慶限定的數位聖誕卡「明日萌物團」，現場開放民眾免費領取，並安排人員指導教學，讓民眾親身體驗科技就在身邊。

縣內各鄉鎮市首長、鄉鎮市民代表宣誓就職典禮，也將於25日下午1時30分及2時30分在各鄉鎮市辦理，鄉鎮市民代表宣誓就職後立即進行正副主席選舉。

花蓮 徐榛蔚

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