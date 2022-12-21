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疫情加缺駕駛員 基隆客運R線突停駛 市府租遊覽車免費搭
基隆客運因疫情及駕駛員流失影響，近日嚴重脫班，昨天臨時通知市府R字頭路線自今天起多數班次停駛。市府緊急因應，交通處以租車方式支援，自今天起30天以遊覽車支援R路線，且採取免費搭乘，不影響民眾搭乘權益。
交府交通處昨天由副處長鍾惠存前往基隆客運與一名副總面商討論，該公司表示，因為駕駛員嚴重不足，雖然加薪數千元徵求駕駛員，仍無法補足缺額，仍無法維持所有班次正常營運。
不只基隆路線有脫班狀況，基隆客運營運的新北市轄公車與國道客運也同樣出現嚴重脫班情形。
由於事出突然，市長林右昌指示秘書長黃駿逸組成緊急應變小組，協調交通處與公車處在6小時內完成應變，確保市民通行及乘車權益。交通處立即以租車方式支援，自今天起30個工作日，以遊覽車支援轄區R路線。
為加強乘客辨識車種，支援行駛R82路線遊覽車車頭設有明顯路線標示、車內路線圖等，但因遊覽車並非市區客運，無上下車鈴或動態系統設施，對乘客略有不便，故遊覽車支援行駛班次採免費搭乘。
交通處表示，市長先前已同意市公車處增加25名駕駛員額，預計將在明年2月可錄續完成招募進用，未來R路線亦可併同公車處其他路線檢討，來滿足民眾實際搭乘需求。
針對基隆客運駕駛員荒已有一段時間，雖已採加薪來徵求，仍無法補足缺額，確實影響運輸服務水準，市府已通知基隆客運加強改善盡速招募補足人力。
基隆客運R線公車平均搭乘人次不到20人，業者嚴重虧損，去年即提報計畫停駛，市府要求改以維持基本通勤需求為主，部分路線減班。
101年開通的台鐵接駁化公車R路線，原為解決通勤轉乘問題，透過接駁公車開至七堵火車站，但市府近年新開1088、2088、1579等快捷公車更為方便，不用轉乘，因此搭火車的民眾減少很多，搭乘習慣改變。加上受新冠肺炎疫情影響，載客下降四成以上。
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