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基隆古蹟活化重現風華 漁會正濱大樓與要塞司令部招商
基隆要塞司令部與漁會正濱大樓經整修後重現風華，目前積極辦理OT招商作業，可望在年底全數確認經營廠商，明年正式營運，將導入的民間創意及活力，未來有展示空間、商業空間等，讓古蹟活化再利用，將成重要文化地標。
基隆要塞司令部是日治時期北台灣最高之軍事指揮中心，1929年竣工，百年建築保存完整，可串連沙灣歷史文化園區的司令官邸、校官眷舍、大沙灣石圍遺構、清法戰爭紀念園區與太平輪紀念碑等文化資產。漁會正濱大樓是台灣漁業現代化起點，與正濱漁港漁業發展興衰的代表建物
文化局長陳靜萍說，這兩棟古蹟自修復完成後便備受關注，但考量古蹟過往歷史、文化資產價值、營運業種的適切性以及疫情影響，不斷調整招商策略。
陳靜萍說，基隆要塞司令部在第三次招商過程中，已於11月30日辦理綜合評選作業，甄選出最優廠商；漁會正濱大樓同樣在完成可行性評估、先期計畫等相關作業後獲得廠商投件，本周召開綜合評審會議。
過往基隆沒有如此大型且完整的古蹟建築及園區進行OT招商，基隆要塞司令部的基地面積高達約3千6百坪，陳靜萍認為，面臨疫情時代的考驗，對局文化局和意願廠商來說都是不小的挑戰。
陳靜萍提到，以推展文化治理為藍圖、再現歷史空間為核心，一直是近幾年基隆能讓台灣各縣市不斷前來基隆取經學習的重要典範，相信兩棟古蹟未來都會成為重要的基隆文化地標。
文化設施科長吳純明指出，兩棟古蹟的OT招商，都會針對財務計畫、推廣睦鄰及創意回饋等項目，進行審查。期待兩棟古蹟的文資價值及地理位置，在注入民間創意產業後，能再展基隆文化風華。未來有文創產業的展示空間、咖啡店等商業空間等，讓古蹟活化再利用。
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