睽違14年基隆公辦市地重劃再啟動 八斗子將投入12億

基隆市政府今天宣布，歷經6年的評估日前完成八期重劃，地點位在中正區八斗子牛稠嶺小段，距離上一次基隆市進行公辦市地重劃已14年，重劃總費用約12億餘元，評估財務可達平衡，開發方式相當可行。

市長林右昌今天在市務會議後記者會宣布，在距離上一次基隆市進行公辦市地重劃已14年、市府團隊歷經6年的審慎規畫，日前已完成位於中正區的八期公辦市地重劃規劃，將是他卸任前，留給基隆未來都市發展的重要成果。

林右昌說，市地重劃並不是亂畫，是非常專業且耗時的過程，必須委託專業顧問公司執行計畫，依據都市計畫規劃內容來辦理。最近一次的的公辦市地重劃為位於七堵的七期重劃區，完工至今已超過14年。

市府為推動基隆的整體開發，在與地政處檢視目前12個現行都市計畫規定整體開發地區、實地勘查，最終於105年選定介於中正區調和街與新豐街間的牛稠嶺都市計畫區，歷經6年的評估完成八期重劃。

林右昌說，此處因位處東北角觀光廊帶上，鄰近調和街轉運站，且為基隆市少有面積達29.46公頃的素地，若能配合鄰近的觀光產業廊帶需求進行開發，非常有潛力推動基隆深度旅遊。

地政處長蘇昱彰表示，接下來將循都市計畫審議程序，公告公開展覽與舉辦說明會，徵求民眾意見，推動公辦市地重劃作業，促進地區發展。希望藉由重新調整土地使用方式、配置完善公共設施與導入都市設計理念，尋求整體開發契機，讓城市整體發展更加完善。