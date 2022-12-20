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市政顧問感恩餐敘 林右昌：8年讓幾近破表財政大幅改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市政顧問感恩餐敘，林右昌：基隆未來像今天陽光會更好。圖／基隆市政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
市政顧問感恩餐敘，林右昌：基隆未來像今天陽光會更好。圖／基隆市政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市政府今天在彭園會館舉辦市政顧問感恩餐敘，市長林右昌向市政顧問表達感謝之意，他說，肯定市政顧問8年來，給予市府團隊的鼎力協助，讓各項市政建設順利推展，大幅邁進，衷心祝福基隆的未來，就像今天的陽光，一定會更好。

今天現場播放2022城市博覽會精采回顧影音，活動展現基隆蛻變歷程，呈現國人眼前。天顯宮主委張朝明致贈林市長八駿圖，對8年來推展市政盡心盡力表達謝意，祝福林市長未來英才得展。

林右昌致詞指出，除心懷感恩向各位市政顧問的支持表達謝意，他和各局處首長、市府同仁這8年來，戰戰兢兢把握每一刻，把該做的事、應盡責任做好，除大幅推動市政建設，也遵守財政紀律，減低負債比例。

林右昌說，日前全球首座元宇宙實境體驗館進駐基隆，將招商成果獻給市民，場館頂層打造全台最大裸視3D弧形螢幕，預計明年3月亮相，觀眾裸眼直視生動立體動畫展演。市港再生環境漸露成果，他祝福新任市長謝國樑帶領新市政團隊，未來讓基隆市政再進一步發展。

綜合發展處表示，這8年來打拚市政的辛勞開花結果，基隆搖身一變成為亮麗國家海洋門戶，擁有嶄新臨港水岸休閒空間，找回基隆豐富歷史文化底蘊。

透過今年城市博覽會，讓國人和世界看見基隆這座城市已經不一樣了，為期10天城市博覽會吸引超過百萬人次參觀，基隆的華麗蛻變讓市民找回了自信與光榮感。

林右昌在上午市政記者會報告8年來財政狀況，基隆市債務餘額，從上任的103年124億元，負債比率47.37%，經8年執政時間，在他卸任時，今年降到67億元，負債比率降至25%，負債餘額減少金額高達57億元，減低比例是21%，基隆整體負債餘額降低比例是46%。

林右昌表示，除負責任管控財政，他的任期內8個會期，每個會期零舉債，嚴守財政紀律，讓幾近破表的財政獲大幅改善，明年起，基隆財政等級提升為三級，8年期間是財政優等生，也為基隆未來發展打下財政基礎。

市政顧問感恩餐敘，林右昌：基隆未來像今天陽光會更好。圖／基隆市政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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基隆 林右昌

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