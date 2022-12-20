謝國樑：約聘雇與臨時全留任是鄉愿 林市府：有誤解

國民黨基隆市長當選人謝國樑今天在臉書表示，目前祕書長人選已經確定，待行政簽調公文作業完成後公布，但他說，現在公部門中約聘僱與臨時人力明年全部留任不動，是鄉愿且不適宜的作法。市政府說明，依往例與規定辦理，沒有全部留任，謝有所誤解。

謝國樑說，這陣子國樑正努力進行市政人才徵詢，目前祕書長人選已經確定，需待行政簽調公文作業完成後公布；25日就任後，也會先進行文化局及觀銷處首長的任命。

至於其他人事的變動，日前向人事處徴詢，僅確認8位政務官與市長林右昌同進退，以及地政處長蘇昱彰將於明年1月16日屆齡退休，其餘人事皆尚未確認，在年節前夕，基於尊重市府同仁的就職權利，暫不評論。

謝國樑說，在了解市政及市府人力狀況的過程中，他一直在思考，如何讓公部門的運作與管理能夠更具有彈性與效能。台灣社會歷經多次民主輪替，民眾對於公務部門的執行效率與期待越來越高。而且，在科技進步與疫情改變生活型態後，政府本來就應該調整，優化及改進執行效能。

謝國樑表示，例如，現在公部門中約聘僱與臨時人力明年全部留任不動，就是鄉愿且不適宜的作法，難道真的全部都沒有改善必要與空間？他想基隆市民朋友一定不認同。

謝國樑表示，應該有所檢討，汰換新血，仿企業的執行效率與經營模式，才能增加彈性與活力。在組織中建立競爭性的機制，既提高行政效率，也能導入新血，讓更多具有創新思維的人才，服務社會。是不是更符合民眾的期待呢？

謝國樑指出，或許在執行上會遇到撞擊與挑戰，但好的人才就如同活水，能夠帶動組織團隊飛快運行，當團隊充滿彈性，注入活力，也將拋去僵化制式的外衣，「新人才，新思維，創造無限可能」，打造具有競爭力的團隊，一起為基隆市民好好的拚市政。

基隆市政府發言人游本明回應，新任市長謝國樑可能有所誤解。約聘雇與臨時人員，每年都會檢討不適任人員，今年同樣依往例與規定辦理，有部份人員檢討後並未續聘，並沒有全部留任。