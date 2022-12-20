基隆執政8年 林右昌：減債逾57億元

基隆市長林右昌今天表示，基隆市債務餘額，經過他8年執政，已從新台幣124.29億元，在卸任前降到67.04億元，負債餘額減少高達57.25億元。

林右昌今天在市長任內最後一次主持市務會議，會後舉行記者會表示，基隆市債務餘額，從上任時民國103年的124.29億元，負債比率47.37%，經8年執政，今年降到67.04億元，負債比率降至25.40%，負債餘額減少金額高達57.25億元。

林右昌說，他除負責任管控財政外，任期內每個會期都零舉債，嚴守財政紀律，讓幾近破表的財政獲大幅改善，明年起，基隆財政等級也將提升為3級，執政8年期間，市府是財政優等生，也為基隆未來發展打下財政基礎。

此外，林右昌也在記者會說明「八斗子段牛稠嶺小段市地重劃案」。他表示，市府歷經6年審慎規劃，已完成位於中正區的8期公辦市地重劃規劃，地點位在調和街與新豐街間的牛稠嶺都市計畫區，將是他卸任前，留給基隆未來都市發展的重要成果。

林右昌說，基隆市距上次在七堵區的7期重劃完工至今已超過14年，市地重劃不是亂畫，是非常專業且耗時過程，必須委託專業顧問公司執行，依據都市計畫規劃內容辦理。

林右昌表示，此處因位處東北角觀光廊帶上，鄰近調和街轉運站，且是基隆市少有面積達29.46公頃的素地，若能配合鄰近的觀光產業廊帶需求開發，非常有潛力推動基隆深度旅遊。

市府地政處指出，接下來將循都市計畫審議程序舉辦說明會等，徵求民眾意見，希望藉由重新調整土地使用方式，並配置完善公共設施與導入都市設計理念，尋求整體開發契機，讓城市發展更趨完善。