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罕見基隆前後任市長一起跨年！謝國樑、林右昌將同台

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌（左）、準市長謝國樑（右）。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
基隆市長林右昌（左）、準市長謝國樑（右）。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影

基隆市跨年晚會基隆市長林右昌將與市長當選人謝國樑同台，一起倒數並且迎接新年度的到來，將是基隆史上少見的跨年晚會前後任市長一起跨年。

林右昌今天召開最後一次市務會議，會後記者會時，林右昌說，日前和新任市長謝國樑會面，邀他參加跨年晚會，原先他家中有行程但排開，非常樂意接受謝市長邀請，出席今年跨年晚會。

此外，24日是耶誕夜，林右昌也邀謝國樑出席24日當晚耶誕晚會，呈現城市和諧向前邁進，為基隆立下好的典範，新舊任市長一起祝福基隆、祝福台灣和所有市民。

謝國樑今天下午到國民黨基隆市黨部參加正副議長提名初選投票時回應說，林市長可以和他一起參加跨年，他很開心；也感謝林市邀請他參加24日平安夜活動，會開心、快樂和市民共度佳節和活動。

謝國樑表示，他祝福市民朋友，明年基隆有更好的發展，成為快樂的城市、生活平安、健康。

跨年晚會 謝國樑 林右昌 基隆

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