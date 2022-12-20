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民眾不知有高鐵延伸宜蘭環評說明會 批鐵道局宣傳不夠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙要求交通部在顧全民眾的權益下，儘速推動高鐵延伸宜蘭建設早日實現，這是多數宜蘭人的希望。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙要求交通部在顧全民眾的權益下，儘速推動高鐵延伸宜蘭建設早日實現，這是多數宜蘭人的希望。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭計劃環境影響評估公開說明會宜蘭場今天上午縣農會禮堂舉行，由於很多人不知道這場說明會，民眾建議交通部鐵道局應該加強宣傳，不是依照流程走應付了事。鐵道局表示，這次是綜合規劃的二階環評說明會，等綜合規劃內容出爐後會再召開一次說明會。

鐵道局昨天與今天分別在雙北及宜蘭召開「高鐵延伸宜蘭計劃環境影響評估公開說明會」，參加人數不多，引起宜蘭與會民眾反彈，認為鐵道局事先沒有做好宣傳。交通部鐵道局表示，之前為了高鐵延伸宜蘭下鄉開過兩次說明會，這次是綜合規劃的二階環評說明會，以後會透過地方協助宣傳舉辦說明會。

縣長林姿妙表示，高鐵是歷經一、二十年來好不容易爭取的重大建設，多數宜蘭人的期盼，建請交通部在顧全民眾權益下，加速規畫及早日通工，縣政府也會做好一切的配合行政作業。

高鐵延伸宜蘭全線總長60.6公里，目前進入綜合規劃階段，必須經過環評，綜規案才算過關。根據環保署公告第一階段「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明書」審查結論，高鐵計畫路線及周邊有麝香貓、穿山甲、赤腹山雀等13種稀有保育野生動物，應進行第二階段環境影響評估。

住在高鐵宜蘭站附近居民蕭瑞民發言時直接放砲，高鐵建設攸關很多周遭地主的權益，因宣傳不夠，很多人都不知道有說明會；發言人康芳銘也說，高鐵進入宜蘭路線好像有改變，地方全然不知，該建設對於產業衝擊以及要如何辦理區段徵收，大家也都不清楚。

民眾黨立院黨團主任陳琬惠表示，整條軌道的建設脈絡應該要有更清楚的計畫說明，民眾疑慮來自於資訊不足，說明會要擴大通知管道，計畫與進度要確實透明，才能在不同的意見中，找到發展、環境與生活共榮的道路。

立委陳歐珀助理吳文進表示，大家進行生態檢核與地質資料的收集，可能收集時間只有一年或兩年，其實環保及保育團體收集資料更久，可以多做溝通，做出來的環境影響評估報告會更嚴謹。

守護宜蘭工作坊召集人李寶蓮表示，交通建設開發是一把雙面刃，宜蘭人在迎接高鐵時，應該審慎評估即將失去的會是什麼？如果無法守護永續家園，寧可不要，或建議僅劃出沿線軌道及高鐵站必要的土地面積，不要浮濫徵收，而台鐵鐵道以東是易淹水地區，應納入國土計畫通盤檢討。

蕭瑞民批評交通部鐵道局宣傳不夠，很多人不知道有舉辦說明會。記者戴永華／攝影
蕭瑞民批評交通部鐵道局宣傳不夠，很多人不知道有舉辦說明會。記者戴永華／攝影
主持說明會的鐵道路總工程司呂新喜表示，會把民眾發言建議帶回做為規劃的參考，以後在舉辦說明會之前會加強宣傳，讓知道的民眾多參加。記者戴永華／攝影
主持說明會的鐵道路總工程司呂新喜表示，會把民眾發言建議帶回做為規劃的參考，以後在舉辦說明會之前會加強宣傳，讓知道的民眾多參加。記者戴永華／攝影
出席說明會的民眾並不多。記者戴永華／攝影
出席說明會的民眾並不多。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭 鐵道 交通部

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