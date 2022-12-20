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謝國樑邀參加跨年晚會 林右昌：樂意接受

中央社／ 基隆20日電

基隆市長當選人謝國樑15日前往基隆市政府，與市長林右昌商談交接，並當面邀請林右昌參加市府在31日晚間舉辦的「搖滾基隆城」跨年晚會。林右昌今天說，很樂意接受邀請。

林右昌在市務會議後記者會說，本來安排家庭行程但已排開，很樂意接受謝國樑的邀請參加跨年晚會，在他卸任前的24日晚間，也邀請謝國樑一同參加市府舉辦的耶誕晚會，基隆市將立下新舊任市長平順交接的典範，呈現給市民基隆是團結、和諧、向前邁進的城市。

此外，記者詢問，外傳內閣改組，桃園市長鄭文燦將接副閣揆，林右昌表示，「我沒有相關的訊息」沒辦法回答，記者追問，卸任基隆市長後的規劃，林右昌打趣說「回家睡覺，沒有啦，休息一下、休息一下」。

林右昌 跨年晚會 謝國樑 基隆

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