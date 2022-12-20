學童在宅學習不用四處找訊號 台東1111愛部落WiFi熱點開通

台東縣183個部落的無線網路，日前建置完成共1111個愛部落WiFi熱點，部落涵蓋率達100%，提供全台最多熱點，地方議員直言，除有利醫療照護、通訊、觀光宣傳、產業發展，小朋友在家學習不用四處找熱點了。

台東縣原住民人口占全縣總人口3成以上，多數散居在偏鄉山地，網路建設艱難，遇天災或緊急事件與外界幾乎斷訊，台東縣府為提供完善服務，向原住民族委員會、國家發展委員會爭取預算，自104年起陸續建設WiFi(i-Tribe)寬頻服務環境。

原住民議員古志成表示，疫情期間許多孩子在家中學習，Wi-Fi訊號不好，還要戴著口罩去外面找熱點才能上網學習，透過山區部落WiFi(i-Tribe)寬頻建置，對部落小朋友學習、長輩接收資訊將有很大的幫助。

原民處長方銘總表示，一般人住平地，很難想像山區部落手機訊號有多麼不好，建置完善寬頻不僅有助住民透過網路獲得更多外界資訊，對於部落巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務都有幫助，若面對緊急危機時，可解決居民緊急救護，保障居民生命安全。

他說，現在部落長輩可以透過i-Tribe無線訊號，免費和外地親友即時通訊，一般商家也可透過i-Tribe在社群媒體分享農特產品、部落美食及旅遊行程，對於當地經濟及觀光帶來無限商機。