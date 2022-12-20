台東無線網路i-Tribe 全縣部落建置助數位轉型

推動原民部落數位轉型，台東愛部落i-Tribe無線網路熱點在全縣183個部落全數建置完成，縣長饒慶鈴表示，希望達到通訊、醫療照護、觀光宣傳、產業發展並縮短城鄉差距的功能。

台東縣政府今天舉行「2022幸福i部落，怎麼拿麼順」記者會，展現台東原住民部落戶外無線寬頻服務成果。

饒慶鈴說，今年9月底縣內183個部落的無線網路愛部落（i-Tribe）已全數建置完成，涵蓋率達100%，以科技帶動文化，推動原鄉地區WiFi應用服務延伸，提供全台最多共1111個愛部落WiFi熱點，能縮短城鄉差距。

饒慶鈴表示，台東縣原住民人口占全縣總人口3成以上，多數散居在偏鄉山地，網路建設艱難，遇天災或緊急事件與外界幾乎斷訊，為提供完善便民服務，向原住民族委員會、國家發展委員會爭取預算，自2015年起陸續建設WiFi寬頻服務環境，並在此基礎上，介接巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決居民緊急救護問題，保障居民生命安全，進而帶動部落經濟發展。

縣府原民處說明，WiFi愛部落（i-Tribe）使用簡單，不須認證，只要將手機WiFi的訊號打開點選即可上網，對於當地的生活便利性以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。

部落長輩可以透過i-Tribe無線訊號免費和外地親友即時通訊，一般商家也可透過i-Tribe在社群媒體分享農特產品、部落美食及旅遊行程，對於當地經濟及觀光帶來無限商機，改善偏鄉數位落差，縣府也在各部落積極舉辦座談會及人才培訓等活動，讓族人充分了解使用方法及應用。

此外，縣府也在台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）設置成果展，展示歷年來愛部落i-Tribe的建置成果與各項推廣活動。此次展覽首次曝光「原住民族服飾Web AR換裝體驗」，透過科技呈現，希望民眾藉由展覽了解，利用科技及大數據技術拉近部落、城鎮和世界的距離，有效提升生活品質。