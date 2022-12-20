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獨／基隆議長國民黨爆黑馬今假投票 民進黨出現新變局

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議長龍頭之爭出現新局面，黨內議長提名登記除了現任議長蔡旺璉（左）外，爆出黑馬資深女議員呂美玲（右）爭議長寶座，今天進行假投票。圖／取自蔡旺璉、呂美玲臉書
基隆市議長龍頭之爭出現新局面，黨內議長提名登記除了現任議長蔡旺璉（左）外，爆出黑馬資深女議員呂美玲（右）爭議長寶座，今天進行假投票。圖／取自蔡旺璉、呂美玲臉書

基隆市議長龍頭之爭出現新局面，國民黨內議長提名登記除現任議長蔡旺璉外，爆出黑馬資深女議員呂美玲爭逐，今天假投票；民進黨團確定由議員童子瑋角逐議長，但副議長不排除支持非民進黨人士，換取議長獲最大的勝算。兩黨磨刀霍霍，親民黨和無黨動向左右選局發展。

此次31席議員首次出現國民黨和民進黨都沒有過半，國民黨13席、民進黨12席，無黨籍4人張耿輝、林旻勳、陳明建、陳冠羽，親民黨2人楊秀玉、郭美秀，現在成為國民黨、民進黨爭相拉攏對象，目前最後動向仍未全部底定，成為關鍵因素。

國民黨從16席減為13席，黨內議長提名登記除了現任議長蔡旺璉外，呂美玲也登記，今天進行假投票；現任副議長林沛祥則令人意外，最後並沒有登記，只有資深女議員何淑萍登記副議長，安排在明天假投票，與議長分開處理。

基隆市議會長期以來都是國民黨掌握多數及過半席次，穩坐議長寶座，從張通榮、張芳麗、黃景泰、宋瑋莉到蔡旺璉，都是國民黨內協調、或假投票出線就穩拿議長寶座，但這次沒有過半，讓國民黨要尋求無黨和親民黨支持才能勝選。

國民黨黨內提名原本僅有現任議長蔡旺璉，但後來登記殺出黑馬，資深議員呂美玲登記角逐，今天下午進行假投票。

副議長方面，現任副議長林沛祥這次高票當選，父親是前市長林水木，母親是前立委徐少萍，立委蔡適應敗選市長後，林黨內看好布局下屆立委，是否會回心轉意再選副議長，動向引人矚目。黨內副議長僅有資深議員何淑萍完成登記，將與議長分開假投票，決定人選後和議長一起搭配提報黨中央。

民進黨從7席大增到12席，士氣大振，黨團已開會決議敲定議長人選童子瑋，童子瑋是副總統賴清德的姪子，此次賴參選民進黨主席、挑戰總統大位，童子瑋希望搶下基隆議會灘頭堡；副議長部分則保留彈性，原規畫洪森永選副議長，但連日來發展，不排除與非民進黨人士合作。

民進黨陣營規畫支持非民進黨選副議長，換取對民進黨議長的支持，獲取議長最大的勝算，希望扳倒國民黨議長人選，拿下基隆有史以來首次的民進黨議長寶座。

國民黨謝國樑這次雖然拿下市長寶座，但是議會龍頭要再拿下挑戰很大，童子瑋來勢洶洶，兩黨各有盤算，最後鹿死誰手，還待折衝發展。

國民黨市黨部表示，目前全力爭取親民黨和無黨的支持，對結果有信心。民進黨基隆市黨部也說，目前議長、副議也都全力爭取布局協調，爭取各方支持，也有信心。

基隆市議會民進黨團確定由議員童子瑋（左）角逐議長，但副議長則不排除和非民進黨合作，搭配議長投票，爭取最大的勝算。圖／取自童子瑋臉書
基隆市議會民進黨團確定由議員童子瑋（左）角逐議長，但副議長則不排除和非民進黨合作，搭配議長投票，爭取最大的勝算。圖／取自童子瑋臉書

民進黨 國民黨 議員 基隆

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