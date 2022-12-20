快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開拓國際旅客市場 花蓮縣府推出四季觀光形象影片

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府為開拓國際市場，推出四季觀光形象影片，主打花蓮四季的宜人氣候與慢活步調。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府為開拓國際市場，推出四季觀光形象影片，主打花蓮四季的宜人氣候與慢活步調。圖／花蓮縣府提供

國境解封開放，花蓮縣政府為開拓國際市場，推出四季觀光形象影片，主打花蓮四季的宜人氣候與慢活步調，美麗的山海景色搭配季節香氣，還有大型活動等，希望透過影片帶領國際旅人走讀花蓮。

在觀光形象影片中，縣府邀請當代表演藝術家張逸軍參與拍攝，以優美舞姿與太魯閣族景美國小古謠團隊，唱出動人歌聲，加上得天獨厚的太魯閣峽谷，景緻清幽讓人難以忘懷。

縣府觀光處長張志翔表示，本次觀光影片以「洄眸傾心‧心的瀾圖」為主題，利用「洄瀾」喚起遊客「回來花蓮走走」的意境，實地探訪花蓮美景，吸引更多國內外遊客。

張志翔說，花蓮全境幾乎都在國家級風景區內，上山下海只需要10分鐘，有可眺望太平洋的台11線，可欣賞山景的台9線，以及彷彿漫步稻浪的193線；還能跟著四季香氣尋找咖啡香、柚香、茶香等，透過影片按圖索驥，讓遊客放慢腳步探索，使國內外旅人都能發現地方的精彩。

觀光處指出，本次觀光影片走遍太魯閣、七星潭、東大門夜市、鯉魚潭、新社梯田、豐濱親不知子步道等知名景點，還有多項大型活動，有紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年華演唱會、原住民聯合豐年節等，讓花蓮成為不可錯過的美麗風景，日後影片將推出英、日、韓文等多語版本。

觀光處表示，花蓮擁有青翠蔥鬱令人忘返的春季、壯闊山海熱情奔放的盛夏、有著如詩如畫稻浪金黃的秋天，還有冬日暖陽與野溪暖湯。在地美食、必訪景點、特色住宿、自行車步道、異國料理，以及多元的大型活動更加豐富旅人的生命記憶。觀光影片「洄眸傾心‧心的瀾圖」可在網路上觀看。

花蓮縣政府推出四季觀光形象影片，展現美麗的山海景色盼吸引國內外旅客。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府推出四季觀光形象影片，展現美麗的山海景色盼吸引國內外旅客。圖／花蓮縣府提供

花蓮 太魯閣族 團隊

延伸閱讀

諾亞方舟比喻疫情後新世界 花蓮幸福耶誕城今點燈

男縱走能高安東軍失溫加腳傷 空勤直升機救援

高美館結合舞蹈燈光投影 演出《黃心健的輪迴宇宙》

影／花蓮規模6.2地震 六人登山隊攀登玉山主峰遭落石砸傷

相關新聞

獨／基隆議長國民黨爆黑馬今假投票 民進黨出現新變局

基隆市議長龍頭之爭出現新局面，國民黨內議長提名登記除現任議長蔡旺璉外，爆出黑馬資深女議員呂美玲爭逐，今天假投票；民進黨團...

開拓國際旅客市場 花蓮縣府推出四季觀光形象影片

國境解封開放，花蓮縣政府為開拓國際市場，推出四季觀光形象影片，主打花蓮四季的宜人氣候與慢活步調，美麗的山海景色搭配季節香...

「魅力基隆」冬季號今天出刊 回顧林右昌8年來城市翻轉足跡

基隆市政府「魅力基隆」冬季號今天出刊，市長林右昌即將卸任，這次以「從8年到無限大∞進步與蛻變」專題，介紹「基隆塔」與「信...

基隆戶外教育工作坊 培養種子教師

基隆市教育處推動戶外教育，開辦海洋及戶外教育學習點研討工作坊，培養在地戶外教育種子教師。參與研習的建德國小老師簡秀玲說，...

太麻里399K觀景台老舊 公所報修

台9線383公里處台東太麻里路段「399K觀景台」，不僅可眺望太平洋無敵海景，下方還有南迴鐵路通過，是南迴公路重要景點，...

宜蘭熊讚跨年 蕭煌奇、郭靜開唱

宜蘭市長江聰淵8年任期將滿，各界原以為不會辦跨年晚會，但公所昨天宣布在蘭城新月廣場辦宜蘭熊讚跨年晚會，請到蕭煌奇、郭靜等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。