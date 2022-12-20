開拓國際旅客市場 花蓮縣府推出四季觀光形象影片

國境解封開放，花蓮縣政府為開拓國際市場，推出四季觀光形象影片，主打花蓮四季的宜人氣候與慢活步調，美麗的山海景色搭配季節香氣，還有大型活動等，希望透過影片帶領國際旅人走讀花蓮。

在觀光形象影片中，縣府邀請當代表演藝術家張逸軍參與拍攝，以優美舞姿與太魯閣族景美國小古謠團隊，唱出動人歌聲，加上得天獨厚的太魯閣峽谷，景緻清幽讓人難以忘懷。

縣府觀光處長張志翔表示，本次觀光影片以「洄眸傾心‧心的瀾圖」為主題，利用「洄瀾」喚起遊客「回來花蓮走走」的意境，實地探訪花蓮美景，吸引更多國內外遊客。

張志翔說，花蓮全境幾乎都在國家級風景區內，上山下海只需要10分鐘，有可眺望太平洋的台11線，可欣賞山景的台9線，以及彷彿漫步稻浪的193線；還能跟著四季香氣尋找咖啡香、柚香、茶香等，透過影片按圖索驥，讓遊客放慢腳步探索，使國內外旅人都能發現地方的精彩。

觀光處指出，本次觀光影片走遍太魯閣、七星潭、東大門夜市、鯉魚潭、新社梯田、豐濱親不知子步道等知名景點，還有多項大型活動，有紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年華演唱會、原住民聯合豐年節等，讓花蓮成為不可錯過的美麗風景，日後影片將推出英、日、韓文等多語版本。