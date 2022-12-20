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「魅力基隆」冬季號今天出刊 回顧林右昌8年來城市翻轉足跡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島阿拉寶灣可看山、望海，遠離塵囂，藏身在都市裡的聚落。圖／基隆市政府提供
和平島阿拉寶灣可看山、望海，遠離塵囂，藏身在都市裡的聚落。圖／基隆市政府提供

基隆市政府「魅力基隆」冬季號今天出刊，市長林右昌即將卸任，這次以「從8年到無限大∞進步與蛻變」專題，介紹「基隆塔」與「信二防空洞」如何將美學融入城市再造，回顧林右昌這8年來城市翻轉的足跡。

封面故事「從8年到無限大 進步與蛻變」，2014年林右昌當選基隆市長，介紹他如何找回城市光榮感，帶領基隆擺脫吊車尾的命運，重返台灣火車頭，從頭檢視基隆這8年的關鍵治理與成果。

市府觀銷處長曾姿雯表示，冬季號共有兩款封面設計，一款藉由鯨魚翻身躍出的磅礡氣勢象徵基隆八年來的城市翻新，城市面貌大幅改頭換面，生氣勃勃；另一款由「傘人家族」帶領參觀基隆港東西兩岸最新地標「基隆塔」與「城際轉運站」，場景生動活潑。

讓基隆塔與信二路防空洞躍上國際版面，日前「紐約時報」曾報導，連結主普壇與中正公園的「基隆塔」，帶來何種新視野？隱身街區、連結義二商圈的「信二路防空洞電梯」藏有哪些美學新符碼？「魅力基隆」有完整報導。

年底重頭戲「搖滾基隆城」跨年晚會，31日晚間7點半在國門廣場盛大展開，這次有獨立搖滾樂團的熱力音浪以及膾炙人口的歌曲，撼動基隆港，並有7分鐘絢爛煙火秀迎接新年。

內文也介紹3天跨年假期好去處，一個是可看山、望海，遠離塵囂—阿拉寳灣，藏身在都市裡的聚落，可看到180度海景，及阿美族人一磚一瓦親手打造的家園。全新升級的暖東峽谷環山步道工程有4大亮點，歡迎來趟暖暖小旅行。

市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，方便讀者可以線上閱讀，上網搜尋「魅力基隆」FB粉絲專頁https://www.facebook.com/klcgamore/

冬季號精彩線上電子書：https://reurl.cc/mZkn3G

「魅力基隆」冬季號出刊，介紹「基隆塔」與「信二防空洞」。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」冬季號出刊，介紹「基隆塔」與「信二防空洞」。圖／基隆市政府提供
暖東峽谷小環步道提供涼亭與涼椅等休憩空間，充滿創意巧思。圖／基隆市政府提供
暖東峽谷小環步道提供涼亭與涼椅等休憩空間，充滿創意巧思。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌提出「一個核心、兩個翅膀、串連基隆河谷廊帶」，為再造基隆的戰略。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌提出「一個核心、兩個翅膀、串連基隆河谷廊帶」，為再造基隆的戰略。圖／基隆市政府提供

林右昌 跨年晚會 基隆

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