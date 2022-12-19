台東地王又漲了！最高每坪67.58萬元 另最低價才119元

台東縣地價暨標準地價評議委員會，日前通過112年公告土地現值，112年公告土地現值全縣平均調幅為1.28%，最高公告土地現值位於台東市正氣路與光明路之角地， 111年每平方公尺20.3萬元（每坪約67萬元），112年調整為每平方公尺20.45萬（每坪約67.58萬元），最低區段地價則以延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元（每坪約119元）。

台東縣政府表示，112年公告土地現值調整作業，依據平均地權條例第46條規定，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，今年全縣公告土地現值平均調幅為1.28％。

地政處指出，為使台東縣各鄉鎮市間及鄰縣地價平衡合理，縣府除召集花蓮縣及縣內各地政事務所就各所轄區毗鄰鄉鎮區段，辦理地價平衡協調會，另相關人員也參加屏東及高雄市政府等地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，皆於容許合理範圍內。

地政處說明，今年地價動態受政府推行相關稅制，及實價登錄2.0等政策後勢發酵影響，新成屋價格呈現較為緩漲趨勢，另外考量縣內新興重畫區土地釋出，提供適當供給量能，連帶中古屋及土地交易價格較為持平緩漲，又縣內持續推動發展觀光，知名連鎖超市引進日系櫃位進駐，帶動周邊區位外溢效應，吸引部分商家進駐，地價呈現微幅上漲。

評議結果依規定編製土地現值表將於112年1月1日公告，民眾可於公告後親至縣內各地政事務所，或台東縣政府地政處網站(https://land.taitung.gov.tw/)查詢。