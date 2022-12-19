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興訟勝訴…基市府拆除公園預定地建物 東光公園明年完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，預計3天內拆除完畢。圖／基市府提供
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，預計3天內拆除完畢。圖／基市府提供

基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，預計3天內拆除完畢，並在此處打造樂齡里鄰公園，提供民眾舒適的休憩空間。工程預計明年1月底開工，3月底完工。

東光公園預定地原屬國產署土地，2003年起由機械工程公司承租，長年堆置水管等材料，雜草叢生，環境不佳，招致民怨。

基市府2019年5月21日向國產署辦理無償撥用，但業者主張有使用權利，歷經排除佔用訴訟，市府勝訴後，在上個月完成規劃設計，今天協同基隆地方法院、警察及管線單位，現場確認後辦理強制拆除作業。

基隆市長林右昌說，基隆有許多的老社區，上任後一直推動以校園為核心的改造計畫，因為一個校園就代表一個生活圈，希望透過以校園為中心往外的改造計畫，改善整體社區生活品質。

市府透過信義國中為核心的社區改造，推動東光公園整體設計規劃。林右昌表示，卸任前能看見東光公園預定地有新的進展，真得很高興，感謝所有同仁的努力推動，期待未來完工後，能改善民眾的居住環境品質。

東光公園佔地2120平方公尺，總工程經費約630萬元，未來將打造樂齡里鄰公園、無遮簷人行道（含排水系統建置）、道路照明、新設候車亭，並希望將基地內高差重整，順接周邊環境，提供附近居民更舒適的休憩空間。

基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，預計3天內拆除完畢。圖／基市府提供
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，預計3天內拆除完畢。圖／基市府提供
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，新公園預定明年3月底完工（模型圖）。圖／基市府提供
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，新公園預定明年3月底完工（模型圖）。圖／基市府提供
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，新公園預定明年3月底完工（模型圖）。圖／基市府提供
基隆市政府今天強制拆除東光公園預定地的地上物，新公園預定明年3月底完工（模型圖）。圖／基市府提供

基隆 林右昌 國產署

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