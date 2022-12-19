諾亞方舟比喻疫情後新世界 花蓮幸福耶誕城今點燈

花蓮縣政府舉辦「2022花蓮幸福耶誕城」今天舉行點燈儀式，為耶誕活動揭開序幕，今年除了將規格提升至三大主題市集外，還結合聖經諾亞方舟的故事，打造18公尺長的方舟，更加入紙雕藝術、數位藝術及繪畫展覽等多樣元素，打造新潮與溫馨兼具的耶誕慶典。

今年邁入第四年的幸福耶誕城，縣府以疫情後世界為概念，結合諾亞方舟故事作為主題，在經歷大洪水後，世界得以重生，就如同這個時代受到疫情影響，迎來新的面貌，人們在新的生活模式下找到方法與出口。

縣府邀請縣內約百位孩童與家長扮演動物，將諾亞方舟的故事演繹呈現，可愛逗趣的話劇讓現場觀眾拿起手機記錄下來；同時孩子以諾亞方舟故事裡的主角們「動物」為主題創作繪畫，而這些畫作將在巨型方舟裡展出，希望透過活動能讓民眾一起看見孩子們獨特的藝術才華。

縣府指出，今年登場的「方舟市集」，邀請紙雕藝術家創作動物紙雕展覽，吸引人們目光；「聖誕森遊會 野餐市集」則匯聚40多個商家共四大區域，提供不同商品做選擇，現場還有象徵希望的生命之樹裝置與大型野餐空間；再來的「曙光派對」，則找來胖卡餐車，結合可愛的動物布置，代表曙光新希望情境。

除此之外，縣府搭上元宇宙熱潮，與台灣知名NFT項目「太空鱷魚AstroGator」合作，將孩童的畫作數位後製，推出節慶限定NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，此款NFT於活動現場開放民眾免費領取。

縣府表示，花蓮幸福耶誕城市集從12月21日至25日，方舟展覽即日起至明年1月1日，邀請大家在歲末齊聚花蓮。