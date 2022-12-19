快訊

世足賽／「剩姆怨！」法國姆巴佩IG最新發文：我們會回來的

諾亞方舟比喻疫情後新世界 花蓮幸福耶誕城今點燈

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府邀請縣內約百位孩童與家長扮演動物，將諾亞方舟的故事演繹呈現，可愛逗趣的話劇讓現場觀眾拿起手機紀錄下來。記者王思慧／攝影
花蓮縣府邀請縣內約百位孩童與家長扮演動物，將諾亞方舟的故事演繹呈現，可愛逗趣的話劇讓現場觀眾拿起手機紀錄下來。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府舉辦「2022花蓮幸福耶誕城」今天舉行點燈儀式，為耶誕活動揭開序幕，今年除了將規格提升至三大主題市集外，還結合聖經諾亞方舟的故事，打造18公尺長的方舟，更加入紙雕藝術、數位藝術及繪畫展覽等多樣元素，打造新潮與溫馨兼具的耶誕慶典。

今年邁入第四年的幸福耶誕城，縣府以疫情後世界為概念，結合諾亞方舟故事作為主題，在經歷大洪水後，世界得以重生，就如同這個時代受到疫情影響，迎來新的面貌，人們在新的生活模式下找到方法與出口。

縣府邀請縣內約百位孩童與家長扮演動物，將諾亞方舟的故事演繹呈現，可愛逗趣的話劇讓現場觀眾拿起手機記錄下來；同時孩子以諾亞方舟故事裡的主角們「動物」為主題創作繪畫，而這些畫作將在巨型方舟裡展出，希望透過活動能讓民眾一起看見孩子們獨特的藝術才華。

縣府指出，今年登場的「方舟市集」，邀請紙雕藝術家創作動物紙雕展覽，吸引人們目光；「聖誕森遊會 野餐市集」則匯聚40多個商家共四大區域，提供不同商品做選擇，現場還有象徵希望的生命之樹裝置與大型野餐空間；再來的「曙光派對」，則找來胖卡餐車，結合可愛的動物布置，代表曙光新希望情境。

除此之外，縣府搭上元宇宙熱潮，與台灣知名NFT項目「太空鱷魚AstroGator」合作，將孩童的畫作數位後製，推出節慶限定NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，此款NFT於活動現場開放民眾免費領取。

縣府表示，花蓮幸福耶誕城市集從12月21日至25日，方舟展覽即日起至明年1月1日，邀請大家在歲末齊聚花蓮。

花蓮縣府邀請孩子以諾亞方舟故事裡的主角們「動物」，為主題創作繪畫，畫風十分可愛。記者王思慧／攝影
花蓮縣府邀請孩子以諾亞方舟故事裡的主角們「動物」，為主題創作繪畫，畫風十分可愛。記者王思慧／攝影
花蓮縣府舉辦「2022花蓮幸福耶誕城」，邀請紙雕藝術家創作動物紙雕展覽，因應明年是兔年，可愛的兔子吸引人們目光。記者王思慧／攝影
花蓮縣府舉辦「2022花蓮幸福耶誕城」，邀請紙雕藝術家創作動物紙雕展覽，因應明年是兔年，可愛的兔子吸引人們目光。記者王思慧／攝影

花蓮 疫情 野餐 耶誕節 創意市集

延伸閱讀

苗栗市風格慶耶誕 2燈區越夜越美麗

參觀波力救援小英雄互動展 台南特教生提前歡度耶誕

又一波強烈冷空氣周三報到 不到十度低溫一路迎耶誕

揪甘心！強震震落磁磚砸壞車 花蓮稅務局助減免牌照稅

相關新聞

諾亞方舟比喻疫情後新世界 花蓮幸福耶誕城今點燈

花蓮縣政府舉辦「2022花蓮幸福耶誕城」今天舉行點燈儀式，為耶誕活動揭開序幕，今年除了將規格提升至三大主題市集外，還結合...

宜蘭「向前」元旦升旗典禮及健行 送活力早餐及摸彩

宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮暨全民活力健行，當天6點40分在宜蘭運動公園登場，健行走完全程者領取活力早餐與口罩，還可參加抽...

宜蘭市跨年晚會請蕭煌奇、郭靜演出 江聰淵：我會當觀眾

很多網友關心宜蘭市今年辦不辦跨年晚會？市公所今天召開記者會宣布，確定在蘭城新月廣場舉辦宜蘭熊讚跨年晚會，由曾經榮獲金鐘獎...

寒流來襲台東社會處前周五可洗熱水澡 饒慶鈴關懷街友

入冬首波寒流襲台，台東縣政府18日啟動「低溫關懷機制」，縣長饒慶鈴、新科台東市長陳銘風聯袂夜訪關懷遊民，提供保暖衣物及熱...

藤蔓捆綁工法重現巴拉冠 台東利嘉部落傳統聚會所啟用

台東縣卑南鄉利嘉部落巴拉冠（傳統聚會所）「消失」70年，經族人爭取、多方努力，歷經2年傳統工法建造終於完工啟用，日前辦理...

影／地面結薄霜…太平山莊氣溫零度 霧凇美景仍在

宜蘭太平山今天清晨氣溫零度，樹枝仍結著霧凇，地面有薄霜，吸引遊客一早衝上山興奮拍照，目前入園遊客約300多人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。