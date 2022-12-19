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宜蘭「向前」元旦升旗典禮及健行 送活力早餐及摸彩

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮暨全民活力健行，當天走完全程的民眾可領取3500份活力早餐與口罩，還可參加抽獎。圖／縣府提供
宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮暨全民活力健行，當天走完全程的民眾可領取3500份活力早餐與口罩，還可參加抽獎。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮暨全民活力健行，當天6點40分在宜蘭運動公園登場，健行走完全程者領取活力早餐與口罩，還可參加抽獎。縣長林姿妙邀請縣民共同迎接蘭陽元旦第一道曙光，為健康而走，建構樂活宜蘭。

宜蘭縣政府喜迎元旦歡樂氛圍，最近特別在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線範圍懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。林姿妙縣長就任後，元旦升旗典禮及健走活動將邁入第5年，這次元旦升旗活動的主視覺設計理念是「向前」，以人物昂首向前的形象，象徵人民攜手向前，迎向全新的一年。

元旦升旗典禮將於1月1日上午6時40分在宜蘭運動公園田徑場舉行，除了升旗典禮外，安排宜蘭高商學生表演活力舞蹈與儀隊表演；升旗儀式後展開活力健行，從宜蘭運動公園田徑場出發，經縣政府折返。

雖然宜蘭冬季多雨，此次活動風雨無阻，縣府特別準備輕便雨衣並且會發送1000面小國旗，另外準備3500份活力早餐與紀念口罩贈送全程參與健行活動的民眾，數量有限，送完為止，民眾有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等。

此外，縣府各局處也會設攤進行有奬徵答等業務說明及宣導，讓民眾更容易獲得縣政資訊，縣長林姿妙邀請大家攜手向前為健康而走，鍛練體能、預防衰老，迎向全新的一年。

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