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首屆台壽×弘道老中青棒球賽今登場 相差80歲同場競技

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「台壽×弘道跨代交流賽」老中青三代混齡棒球賽今天開打，最年長為88歲莊銘石（中），最年幼為9歲學生陳廷熙（左二）。記者趙容萱／攝影
「台壽×弘道跨代交流賽」老中青三代混齡棒球賽今天開打，最年長為88歲莊銘石（中），最年幼為9歲學生陳廷熙（左二）。記者趙容萱／攝影

「台壽×弘道跨代交流賽」棒球賽今天在台中文中10棒球場登場，參賽的60名球員中，為不老棒球聯盟24名隊員與成棒、少棒，老中青三代混齡，最年長為88歲莊銘石，最年幼為9歲學生陳廷熙，分成2隊上場競技，體驗跨年齡打棒球樂趣。

財團法人弘道老人福利基金會2010年為失智長輩一圓棒球夢，2012年成立不老棒球聯盟，迄今已有19支不老棒球隊、570名棒球員，其中24人超過80歲、90歲以上更有2人。台灣人壽連續三年公益支持共同推動。

今天的交流賽邀中信兄弟投手吳哲源參與，並由台灣人壽董事長鄭泰克、弘道老人福利基金會執行長李若綺、台中成棒隊領隊謝中川、台中市運動局長李昱叡共同開球。

參賽球員分別來自花蓮、台中、屏東等地9支不老棒球隊24名隊員，平均68.5歲；台中成棒隊18名隊員，平均24歲；台中市力行國小少棒隊18名隊員，平均11歲，混齡分2隊，並特別設定每局賽事由不同隊員上場比賽，不得重複，讓球員體驗跨年齡打棒球的樂趣，更能從中看見不老棒球員持續運動和學習的精神。

來自台中藍興虎隊成員88歲莊銘石說，他70多歲因鄰居邀約，和老友們重拾打棒球樂趣，加入不老棒球隊10年。球隊有定期練球、團體活動，豐富他的老後生活。

67歲花蓮瑪拉道隊總教練許信德說，年輕從軍時曾加入空軍虎風棒球隊，40年後加入不老棒球隊，連家中六名兄弟姊妹一起加入，並協助隊上庶務；么弟56歲許信義住台中，平時在台中練球，只要有比賽就會回花蓮打球，凝聚一家人的情感。

陳廷熙因身體較虛弱，看見哥哥打棒球，主動提出想加入棒球隊，並堅持參加每場訓練，如今可和高年級球員一起比賽。他說，很開心參加跨代交流賽，可以和不老棒球隊球員學習棒球技巧。

「台壽×弘道跨代交流賽」老中青三代混齡棒球賽，今天在台中開打。記者趙容萱／攝影
「台壽×弘道跨代交流賽」老中青三代混齡棒球賽，今天在台中開打。記者趙容萱／攝影
「台壽×弘道跨代交流賽」老中青三代混齡棒球賽今天開打，88歲莊銘石（中）擔任打擊手，開心揮棒，並由少棒隊員擔任捕手。記者趙容萱／攝影
「台壽×弘道跨代交流賽」老中青三代混齡棒球賽今天開打，88歲莊銘石（中）擔任打擊手，開心揮棒，並由少棒隊員擔任捕手。記者趙容萱／攝影

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