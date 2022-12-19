宜蘭市跨年晚會請蕭煌奇、郭靜演出 江聰淵：我會當觀眾

很多網友關心宜蘭市今年辦不辦跨年晚會？市公所今天召開記者會宣布，確定在蘭城新月廣場舉辦宜蘭熊讚跨年晚會，由曾經榮獲金鐘獎戲劇節目男配角獎的馬力歐搭配林佩遙主持，請到金曲歌王蕭煌奇、全能創作才子蕭秉治、療癒系女聲郭靜、聲林之王冠軍李友廷等人演出。

市長江聰淵8年任期即將屆滿，下屆市長由市民代表陳美玲接任，江這次參選縣長落敗，不少網友關切是否停辦跨年活動？江聰淵表示，還是會舉辦跨年晚會，而且規模卡司更勝以往，由於市長12月25日交接，跨年是31日，新任市長陳美玲邀他到場，當天他以觀眾粉絲前往參與，坐台下欣賞表演。

即將接下市長的陳美玲表示，在籌辦跨年活動的過程中，她與市長江聰淵與公所人員討論交換意見，邀請江市長一定要來參加，與市民同歡。蘭城新月廣場副總李莉莉表示，熊讚跨年晚會演出陣容堅強，可以稱得上是演唱會，歡迎大家觀看表演，也到百貨商城吃美食。

市公所表示，31日晚上8時舉辦跨年晚會，邀請金曲歌王蕭煌奇、創作才子蕭秉治、療癒系女聲郭靜、聲林之王冠軍李友廷、日籍女星阿部瑪麗亞、金馬獎最佳原創電影音樂得主法蘭、鋼琴詩人黃霆睿、快嘴饒舌歌手李杰明、創作系女歌手九九與聲林之王歌手段芸芸演出。

當天下午5時到隔天凌晨2時實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街(舊城南路以北至南興街以南)與民權路二段38巷(民權路二段以北至舊城南路以南)實施封閉管制；神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）彈性管制，民眾行經管制路段時繞道通行。

此外，市公所也特別協調台鐵加開往溪北、溪南列車，將於1月1日凌晨發車，民眾可以上台鐵局官網查詢列車車次。