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藤蔓捆綁工法重現巴拉冠 台東利嘉部落傳統聚會所啟用

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
利嘉部落巴拉冠啟用。記者卜敏正／攝影
利嘉部落巴拉冠啟用。記者卜敏正／攝影

台東縣卑南鄉利嘉部落巴拉冠（傳統聚會所）「消失」70年，經族人爭取、多方努力，歷經2年傳統工法建造終於完工啟用，日前辦理祈福、歌舞歡慶，耆老感謝祖靈並表示將在此辦雕刻課程，傳承年輕人雕刻傳統圖騰。

卑南鄉長許文獻、台東林管處長吳昌祐、縣議員鄭崗山等人，本月17日都參加利嘉部落巴拉冠啟用祝禱活動，部落頭目潘村雲與族人穿著傳統服飾，舉辦祈福儀式，並在祖靈屋前引燃火苗傳承給少年團，薪火相傳進入巴拉冠內傳承部落歷史。

「等待70年，終於有巴拉冠！」潘村雲表示，巴拉冠不僅是族人聚會所，男子訓練、教育、紛爭會議都在巴拉冠進行，70年前因為原部落巴拉冠毀損，之後借用土地暫做巴拉冠，但人口外流、土地轉移成為教會，利嘉部落已近70年沒有巴拉冠。

他說，透前議員江堅壽、議員鄭崗山等人協助爭取，獲縣府教育處同意，由利嘉國小提供校園後方500坪土地，台東林管處提供原木建材興建傳統巴拉冠、2年前動工，建築採用原民傳統工法，採集藤蔓當固定材料，沒有用釘子、鋼構，歷經2年終於完工。

鄭崗山表示，利嘉部落卑南族人已經很久沒有傳統聚會所，許多年長族人憂心部落文化、語言、技藝將逐漸流失，希望透過傳統聚會所，讓更多的長輩在聚會所內傳承經驗，也能夠和其他部落的長輩在此交換經驗，透過口述記錄傳承部落歷史，讓利嘉部落葉給原住民的文化不斷延續發揚光大。

巴拉冠建築採原民傳統工法，採集藤蔓當固定材料，沒有用釘子、鋼構。記者卜敏正／攝影
巴拉冠建築採原民傳統工法，採集藤蔓當固定材料，沒有用釘子、鋼構。記者卜敏正／攝影
族人們在祖靈屋前引燃火苗傳承給少年團、薪火相傳。記者卜敏正／攝影
族人們在祖靈屋前引燃火苗傳承給少年團、薪火相傳。記者卜敏正／攝影
巴拉冠啟用點火。記者卜敏正／攝影
巴拉冠啟用點火。記者卜敏正／攝影
利嘉部落長老在巴拉冠那傳承歷史。記者卜敏正／攝影
利嘉部落長老在巴拉冠那傳承歷史。記者卜敏正／攝影

台東 卑南族

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