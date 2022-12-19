藤蔓捆綁工法重現巴拉冠 台東利嘉部落傳統聚會所啟用

台東縣卑南鄉利嘉部落巴拉冠（傳統聚會所）「消失」70年，經族人爭取、多方努力，歷經2年傳統工法建造終於完工啟用，日前辦理祈福、歌舞歡慶，耆老感謝祖靈並表示將在此辦雕刻課程，傳承年輕人雕刻傳統圖騰。

卑南鄉長許文獻、台東林管處長吳昌祐、縣議員鄭崗山等人，本月17日都參加利嘉部落巴拉冠啟用祝禱活動，部落頭目潘村雲與族人穿著傳統服飾，舉辦祈福儀式，並在祖靈屋前引燃火苗傳承給少年團，薪火相傳進入巴拉冠內傳承部落歷史。

「等待70年，終於有巴拉冠！」潘村雲表示，巴拉冠不僅是族人聚會所，男子訓練、教育、紛爭會議都在巴拉冠進行，70年前因為原部落巴拉冠毀損，之後借用土地暫做巴拉冠，但人口外流、土地轉移成為教會，利嘉部落已近70年沒有巴拉冠。

他說，透前議員江堅壽、議員鄭崗山等人協助爭取，獲縣府教育處同意，由利嘉國小提供校園後方500坪土地，台東林管處提供原木建材興建傳統巴拉冠、2年前動工，建築採用原民傳統工法，採集藤蔓當固定材料，沒有用釘子、鋼構，歷經2年終於完工。