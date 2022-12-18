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夜晚氣溫寒凍 台東縣府今晚啟動「低溫關懷機制」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
冷氣團報到，各地氣溫明顯驟降，台東縣府社會處今晚啟動「低溫關懷機制」，縣長饒慶鈴（右）關懷街友，親送熱茶及防寒物資。記者尤聰光/攝影
冷氣團報到，各地氣溫明顯驟降，台東縣府社會處今晚啟動「低溫關懷機制」，縣長饒慶鈴（右）關懷街友，親送熱茶及防寒物資。記者尤聰光/攝影

冷氣團報到，各地氣溫明顯驟降，台東縣府社會處今晚啟動「低溫關懷機制」，縣長饒慶鈴與新科市長當選人陳銘風聯袂夜訪關懷遊民，並提供保暖衣物及熱騰騰的食物。

饒慶鈴說，縣內地形狹長，遊民聚集棲息區域較為分散，不過，經社會處結合人安基金會平安站努力照顧街友下，街友人數從列冊輔導近60名，目前已降至35名，並持續做好關懷措施。

昨晚台東氣溫降至14度，社會處啟動「低溫關懷機制」，饒慶鈴在張國洲及陳銘風等人陪同下，晚上近9點分別前往台東高中旁縣府舊苗圃輕農園、轉運站及人安基金會平安站關懷街友狀況。

「低溫關懷機制」除設置熱食站，熱水沐浴車及理髮外，也提供保暖物資包括手套、帽子、圍巾、暖暖包及禦寒外套等，同時協助醫療救助、就業輔導和租屋補助，為遊民及弱勢街友送暖。

社會處長陳淑蘭呼籲社會大眾能對遊民有更多的包容、關懷與鼓勵，特別在寒冬時期，能給在街頭流浪的遊民街友多一些溫暖，若發現路倒或急需關懷的民眾，都可以聯繫社會處協助。

縣府社會處結合人安基金會平安站努力照顧街友下，街友人數從列冊輔導近60名，目前已降至35名，並持續做好關懷措施。記者尤聰光/攝影
縣府社會處結合人安基金會平安站努力照顧街友下，街友人數從列冊輔導近60名，目前已降至35名，並持續做好關懷措施。記者尤聰光/攝影

街友 遊民 低溫

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