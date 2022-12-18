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斷橋墜落重傷油罐車司機 以貴賓身分受邀新橋通車典禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
3年多前，因南方澳跨港大橋斷橋，墜落摔成重傷的油罐車司機張建昌，今天與妻子以貴賓的身分受邀參加新橋通車典禮。記者戴永華／攝影
3年多前，因南方澳跨港大橋斷橋，墜落摔成重傷的油罐車司機張建昌，今天與妻子以貴賓的身分受邀參加新橋通車典禮。記者戴永華／攝影

2019年10月1日南方澳跨港大橋斷裂時，有輛油罐車差1秒就可通過大橋，卻因橋梁瞬間斷裂而墜落，油罐車被鋼梁壓住起火，駕駛張建昌連人帶車摔到岸邊，身體多處骨折及內臟破裂，經過治療復健後返回工作崗位。今天的新橋通車典禮中，特別請他以貴賓身分出席，張建昌滿心歡喜，期盼新橋帶給地方繁榮。

眾目睽睽之下，完工通車20幾年的南方澳跨港大橋突然斷裂，當時有輛中油油罐車眼見就快要通過橋梁，就差那麼了一點點卻不幸墜落，車輛在撞擊鋼柱的一瞬間冒出濃煙及大火，這一幕讓人忘不了；駕駛張建昌身受重傷，附近的4名加油員工上前趕緊拉他下車，不久油罐車就焰入火海，千鈞一髮之際救人送醫。

南方澳新橋今天完工通車，張建昌夫妻以貴賓身分接受主辦單位邀請出席，回憶驚險一瞬間。他表示，當時一上橋就發現不大對勁，感覺橋上的鋼索全在抖動，車經過時聽到「咻咻咻」聲音，於是狂踩油門加速，愈開愈快，看到前方就要過橋了，沒想到一聲巨響，橋斷了，人醒來時已經躺在醫院。

張建昌全身多處骨折，內臟破裂及氣血胸，經過博愛醫院醫護人員搶救後，所幸撿回一命，1年半的治療及復健，恢復正常生活並回到工作崗位。

大家都說他福大命大，張建昌說，這是人生中蠻大的一個「坎」，家人陪伴療傷，還好自己天性樂觀，現在已經走出創傷陰霾，明年就要屆齡退休。

張建昌表示，重建後的大橋造型獨樹一格，不但能吸引遊客拍照打卡，也足以振興商機帶來南方澳繁榮，他也相信新橋蓋得很堅固，還開玩笑「很想再開油罐車上橋體驗一下」。

因南方澳跨港大橋斷橋，墜落摔成重傷的油罐車司機張建昌，今天以貴賓的身分受邀參加新橋通車典禮，笑說「想再開油罐車上橋體驗一下」。記者戴永華／攝影
因南方澳跨港大橋斷橋，墜落摔成重傷的油罐車司機張建昌，今天以貴賓的身分受邀參加新橋通車典禮，笑說「想再開油罐車上橋體驗一下」。記者戴永華／攝影

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