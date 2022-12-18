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「宜蘭國樂之母｣ 張月娥的音樂人生新書發表展覽開幕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
張月娥老師的家屬代表致詞。圖／縣文化局提供
張月娥老師的家屬代表致詞。圖／縣文化局提供

為表彰宜蘭張月娥老師畢生對國樂與戲曲音樂的貢獻，縣政府文化局特別把她在2017年捐贈給台灣戲劇館收藏的樂譜手稿131首，彙整編印成《傾聽舊卷~張月娥樂譜遺稿集》專書，今天下午在文化局大廳辦新書發表暨｢蘭樂傳燈~張月娥的音樂人生｣展覽開幕音樂會。

張月娥被譽為｢宜蘭國樂之母｣，出生於新北瑞芳、長年居住宜蘭礁溪，1944年任教礁溪國民學校，1957年調任礁溪中學音樂教師，1956年起6度獲選宜蘭縣優良教師，2020年往生，享耆壽93歲。

縣長林姿妙表示，老師對音樂懷抱著熱情，為宜蘭國樂作育英才，是宜蘭歌仔音樂記譜建置先驅，創設宜蘭縣第一支國中國樂社團「礁溪國中國樂團」，努力推動國樂發展，是宜蘭本地歌仔音樂採集第一人，並獲頒噶瑪蘭獎、宜蘭文化獎，對宜蘭教育界、戲曲界貢獻良多，值得給予肯定。

這次出版《傾聽舊卷~張月娥樂譜遺稿集》專書，以｢思･樂譜遺稿｣為主軸，將珍貴曲譜手稿分為五大類介紹詮釋，再以｢憶･張月娥｣單元，置入老師不同時期之個人風采、生活、教學、採譜過程等相片與畫像分區歸納，最後以｢念･蘭樂傳燈｣為題，匯集學生及家屬撰寫的張老師在音樂傳承教育的親沐感言；另外策展｢蘭樂傳燈~張月娥的音樂人生｣，即日起至明年12月30日在台灣戲劇館展出。

「蘭樂傳燈」張月娥的音樂人生新書發表暨展覽開幕音樂會，今天在縣文化局展開。圖／縣文化局提供
「蘭樂傳燈」張月娥的音樂人生新書發表暨展覽開幕音樂會，今天在縣文化局展開。圖／縣文化局提供
宜蘭青少年國樂團、礁溪國中國樂團演奏及礁溪國小與台灣戲劇館歌仔戲傳習班聯合本地歌仔。圖／縣文化局提供
宜蘭青少年國樂團、礁溪國中國樂團演奏及礁溪國小與台灣戲劇館歌仔戲傳習班聯合本地歌仔。圖／縣文化局提供

宜蘭 國樂 文化局

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