「宜蘭國樂之母｣ 張月娥的音樂人生新書發表展覽開幕

為表彰宜蘭張月娥老師畢生對國樂與戲曲音樂的貢獻，縣政府文化局特別把她在2017年捐贈給台灣戲劇館收藏的樂譜手稿131首，彙整編印成《傾聽舊卷~張月娥樂譜遺稿集》專書，今天下午在文化局大廳辦新書發表暨｢蘭樂傳燈~張月娥的音樂人生｣展覽開幕音樂會。

張月娥被譽為｢宜蘭國樂之母｣，出生於新北瑞芳、長年居住宜蘭礁溪，1944年任教礁溪國民學校，1957年調任礁溪中學音樂教師，1956年起6度獲選宜蘭縣優良教師，2020年往生，享耆壽93歲。

縣長林姿妙表示，老師對音樂懷抱著熱情，為宜蘭國樂作育英才，是宜蘭歌仔音樂記譜建置先驅，創設宜蘭縣第一支國中國樂社團「礁溪國中國樂團」，努力推動國樂發展，是宜蘭本地歌仔音樂採集第一人，並獲頒噶瑪蘭獎、宜蘭文化獎，對宜蘭教育界、戲曲界貢獻良多，值得給予肯定。