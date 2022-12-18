基隆部落大學結業 3原民紋綉眉、芳香按摩國際賽發光

基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮。首度開設的原住民職業訓練芳療美容師培訓班、太魯閣織布技藝培訓班，30位學員中半數考取證照。行動美容師專班另有3名學員在國際賽，榮獲紋綉眉組、芳香按摩組優勝佳績。

基隆市原住民人口數有近萬人，以阿美族居多。原住民族部落大學已成立12年，開課傳承原住民文化，促進原住民族群凝聚力。教育處今天在會中感謝15名講師的付出，另有有439名學員獲頒結業證書。會場有講師作品集的靜態展示，另有原住民傳統歌謠、太魯閣文化創作樂舞與部落風肚皮舞等動態表演。

基隆市原住民族部落大學今年與與民政處合作，開設芳療美容師培訓班、太魯閣織布技藝培訓班，30位學員中有15人考取專業證照。部大行動美容師專班學員許慈儀、佛恩依．布希和許湘淩，參加亞洲太平洋聯盟國際邀請賽「美業交流競技暨美饌藝術美學」，獲得紋綉眉組優勝及芳香按摩組優勝佳績。

基隆部大還有16名學員取得醒吾科大原住民專班行銷與流通管理學系學位，其中3人將持續進修，攻讀碩士學位。

教育處表示，近兩年受到COVID-19疫情影響，基隆部大講師紛紛學習採取數位遠距教學。部大因應局勢變化，將持續錄製部落大學堂數位教材，用影像記錄原住民族無形珍貴知識。