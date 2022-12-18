快訊

愛莉莎莎賣課狂銷4千萬元 親揭「真實利潤分成」

世足賽／上屆成功命中「海豚哥」又發功了 牠選法國冠軍

T1聯盟／球迷噓聲給雲豹 霍華德喊「很傷心」

基隆部落大學結業 3原民紋綉眉、芳香按摩國際賽發光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，學員登台表演。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，學員登台表演。圖／基市教育處提供

基隆原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮。首度開設的原住民職業訓練芳療美容師培訓班、太魯閣織布技藝培訓班，30位學員中半數考取證照。行動美容師專班另有3名學員在國際賽，榮獲紋綉眉組、芳香按摩組優勝佳績。

基隆市原住民人口數有近萬人，以阿美族居多。原住民族部落大學已成立12年，開課傳承原住民文化，促進原住民族群凝聚力。教育處今天在會中感謝15名講師的付出，另有有439名學員獲頒結業證書。會場有講師作品集的靜態展示，另有原住民傳統歌謠、太魯閣文化創作樂舞與部落風肚皮舞等動態表演。

基隆市原住民族部落大學今年與與民政處合作，開設芳療美容師培訓班、太魯閣織布技藝培訓班，30位學員中有15人考取專業證照。部大行動美容師專班學員許慈儀、佛恩依．布希和許湘淩，參加亞洲太平洋聯盟國際邀請賽「美業交流競技暨美饌藝術美學」，獲得紋綉眉組優勝及芳香按摩組優勝佳績。

基隆部大還有16名學員取得醒吾科大原住民專班行銷與流通管理學系學位，其中3人將持續進修，攻讀碩士學位。

教育處表示，近兩年受到COVID-19疫情影響，基隆部大講師紛紛學習採取數位遠距教學。部大因應局勢變化，將持續錄製部落大學堂數位教材，用影像記錄原住民族無形珍貴知識。

教育處長杜國正說，今天是原住民族部落大學的大日子，雖遇疫情，但阻攔不了學員的學習動力，感謝講師的付出，也感謝學員持續學習的心。

基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，學員登台表演。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，學員登台表演。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，學員登台表演。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，學員登台表演。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供
基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮，會場展出講師作品。圖／基市教育處提供

原住民 基隆

相關新聞

「宜蘭國樂之母｣ 張月娥的音樂人生新書發表展覽開幕

為表彰宜蘭張月娥老師畢生對國樂與戲曲音樂的貢獻，縣政府文化局特別把她在2017年捐贈給台灣戲劇館收藏的樂譜手稿131首，...

基隆部落大學結業 3原民紋綉眉、芳香按摩國際賽發光

基隆市原住民族部落大學今天在原住民文化會館，舉行期末成果展暨結業典禮。首度開設的原住民職業訓練芳療美容師培訓班、太魯閣織...

揪甘心！強震震落磁磚砸壞車 花蓮稅務局助減免牌照稅

花蓮15日中午發生苪氏規模6.2地震，市區一家飯店外牆磁磚被震落，砸中一輛路過轎車，造成擋風玻璃碎裂、引擎蓋受損。花蓮稅...

影／王國材與林姿妙走跨港大橋直呼太美 興奮拍照

斷橋重生的宜蘭南方澳跨港大橋，是全國唯一以「鯖魚」意象設計的景觀大橋，今天通車祈福剪綵後，縣長林姿妙拉著工程人員與交通部...

寒流來襲花蓮持續10度低溫 縣府加強獨老關懷機制

中央氣象局預報今天整天至明天清晨寒流最強，花蓮氣溫可能持續10度左右，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，訪視獨居...

橙色燈號非常寒冷 基市啟動關懷機制安置18名無家者

中央氣象局發布低溫特報，基隆列非常寒冷的橙色燈號。市府昨晚啟動關懷無家者行動，提供禦寒物資，協助18名無家者入住安置場所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。