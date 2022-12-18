揪甘心！強震震落磁磚砸壞車 花蓮稅務局助減免牌照稅

花蓮15日中午發生苪氏規模6.2地震，市區一家飯店外牆磁磚被震落，砸中一輛路過轎車，造成擋風玻璃碎裂、引擎蓋受損。花蓮稅務局主動聯繫車主，協助申請減免牌照稅；也輔導飯店業者，相關損失可向國稅局申請災害損失，列為當年度營利事業所得稅費用，以減輕負擔。

本月15日中午12點03分發生6.2級強震，最大震度花蓮5弱，地方感受強烈搖晃並造成部分災情，位於花蓮市的飯店外牆磁磚因地震搖晃掉落，砸中下方停放的車輛，造成擋風玻璃及引擎蓋等受損，所幸無人受傷。

花蓮稅務局得知消息後，主動積極了解狀況，發現受損車輛車籍不是花蓮縣而是高雄市，經由電話聯繫輔導車主，告知車輛受損使用牌照稅的節稅措施及申請方式，同時將受損車輛資料主動提供給高雄市稅捐稽徵處請其協助處理，讓民眾非常感謝稅務局的協助。

花蓮稅務局表示，花東地區常有地震發生，地方稅的節稅措施包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等4項稅目，若房屋、土地、車輛或其他財產有損失，請記得拍照存證，並在受災日次日起30天內，利用電話、傳真、郵寄或親自前往地方稅務局、各鄉鎮、市公所、村里長或國稅局申請辦理，稅務局會派員前往現場勘查，將從速、從寬及從優協助受災戶辦理租稅減免。

稅務局提醒，官網（https://www.hltb.gov.tw）有申請書表及範例下載，提供災害減免稅捐申請書表及填寫範例等，民眾可自行下載填寫，或利用財政部稅務入口網稅務線上申辦服務，申請災害損失減免。