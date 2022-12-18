影／王國材與林姿妙走跨港大橋直呼太美 興奮拍照

斷橋重生的宜蘭南方澳跨港大橋，是全國唯一以「鯖魚」意象設計的景觀大橋，今天通車祈福剪綵後，縣長林姿妙拉著工程人員與交通部長王國材等人一起去走橋，近距離目睹這座橋的設計巧思，包括魚鰭造型的景觀平台、望東遠眺太平洋海天美景，讓大家直呼「太美了」，忍不住猛拍照。

今天氣溫急凍，海邊冷風相當強勁，但一行人走在橋上的心情興奮異常，聽著施工人員當場說明設計理念，讚嘆點頭。蘇花改工程處表示，結構安全方面，新橋是懸臂預力混凝土箱型梁橋，設計年限100年，耐候材料且抵抗鹽害侵蝕，舊橋航道最大淨高18公尺，新橋的航道最大淨高23公尺，以前橋寬12公尺，新橋寬14.6公尺且汽機車道分流，總長796.53公尺，花9.8億元打造而成。

景觀設計方面，鯖魚是南方澳漁民重要魚獲，以「鯖魚」做為設計元素，包括各種魚類造型的人行步道嵌磚、魚頭魚眼連著魚身與魚鰭造型的景觀平台；橋梁左右兩邊鯖魚裝藝術一大一小，面對入港是大魚入港代表漁獲豐沛，面對出海的是小魚迴游代表生生不息，象徵抓大放小的海洋資源概念，尤其下方鯖魚尾造型的橋墩柱，在夜間閃閃發亮，變換色彩，美麗極了。

施工期間遭遇各種困難，地下障礙湧水、臨岸潮差、 疫情缺工、連日豪雨及寒流等，109年7月16日開工至111年12 月18日共886天，降雨天數多達284天，三分之一是雨天，施工人員克服困難，以橋梁安全及工程品質為優先，新橋成為地方上明顯的地標。

通車祈福剪綵結束後，蔡英文與蘇貞昌驅車離場，縣長林姿妙原本走到座車旁，回頭邀縣府秘書長林茂盛等人一起去走橋，交通部長王國材及工程人員見狀也跟上，這一切是原本安排的流程之外。

先前大家在典禮聽了簡報，再實際踏上橋梁應證設計，王國材與林姿妙等人站在景觀平台觀看漁船進出，滿心歡喜，王國材還直說「一定要把橋走完」，走到東側橋端時，迎面而來是二種不同層次藍的大海，眾人直呼「哇，太美了」。