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基隆公廁再進化 打造性別友善廁所 蹲式廁間加裝扶手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局協助暖暖區公所將碇內15號公園傳統公廁，改造成為性別友善廁所。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局協助暖暖區公所將碇內15號公園傳統公廁，改造成為性別友善廁所。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局推動改善公廁提升品質計畫，今年改造碇內15號公園傳統公廁，成為性別友善廁所，另將無障礙廁間獨立出來，方便有需求民眾使用。因應高齡化社會，也將陸續在830座列管公廁的蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。

環保局爭取環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」經費，協助暖暖區公所修繕碇內15號公園公廁，歷經4個月工期，今年9月下旬完工。硬體更新達到不髒、不濕、不臭之外，還變更為性別友善廁所，解決女廁常要排隊的問題，同時讓照顧者與被照顧者性別不同時，也能安心如廁。

台灣邁入高齡化社會後，政府鼓勵長者多多外出與人互動，追求身心健康。年長與行動不便者在外使用公廁，因許多採蹲式馬桶造成不便，久而久之削減他們外出的意願。

環保局說，為了讓長者、弱者更加安心外出，已針對全市830座列管公廁的蹲式廁間，爭取經費加裝扶手。今年運用環保署補助款，完成殯葬所家祭室、火化場、禮儀室、七堵區公所、暖暖區公所、婦幼福利服務中心和警四分局，蹲式廁間輔助扶手安裝設作業。

考量部分民眾或年長者偏好使用坐式廁間，環保局也持續推動坐式馬桶提供坐墊紙或消毒液，減低民眾對於使用坐式馬桶衛生疑慮，並加強宣導不要站在馬桶如廁等正確如廁方式。

環保局表示，公共設施需要民眾共同維護，請民眾使用公廁勿隨意破壞，保障下一位使用者的使用品質，同時不要將衛生紙以外的物品，如衛生棉、廚餘、抹布、塑膠類、香菸頭等丟入馬桶，造成管線阻塞。

基隆市環保局推動公廁蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。圖為七堵區公所廁間施工前場景。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局推動公廁蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。圖為七堵區公所廁間施工前場景。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局協助暖暖區公所將碇內15號公園傳統公廁，改造成為性別友善廁所。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局協助暖暖區公所將碇內15號公園傳統公廁，改造成為性別友善廁所。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局推動公廁蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。圖為七堵區公所廁間施工中情形。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局推動公廁蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。圖為七堵區公所廁間施工中情形。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局推動公廁蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。圖為七堵區公所廁間施工後場景。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局推動公廁蹲式廁間加裝扶手，確保年長及行動不便者使用安全。圖為七堵區公所廁間施工後場景。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局協助暖暖區公所改造碇內15號公園公廁，將無障礙廁間獨立出來，方便有需求民眾使用。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局協助暖暖區公所改造碇內15號公園公廁，將無障礙廁間獨立出來，方便有需求民眾使用。圖／基隆市環保局提供

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