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寒流來襲花蓮持續10度低溫 縣府加強獨老關懷機制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府社會處長陳加富（右）關懷獨居長者，讓長輩感覺的寒冬中的溫暖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府社會處長陳加富（右）關懷獨居長者，讓長輩感覺的寒冬中的溫暖。圖／花蓮縣政府提供

中央氣象局預報今天整天至明天清晨寒流最強，花蓮氣溫可能持續10度左右，花蓮縣政府關懷獨居長輩，啟動低溫關懷機制，訪視獨居老人並發放禦寒物品，讓長者溫暖度過寒冬。

縣府社會處昨天起派員關懷與致贈保暖物資給獨居長輩，70歲莊姓長者收到物資後表示，在社會福利補助及長照服務支持下生活穩定，感謝縣府重視及關心獨居長輩的需求，心裡感到很溫暖。

80歲姚姓長輩收到縣府贈送的毛毯後，開心地蓋在身上，表示身體不僅感覺暖和，不需要再擔心氣溫驟降，感念縣府的貼心及關懷之意。

縣府社會處長陳加富指出，花蓮列冊獨居老人人口約1233人，除由各鄉鎮市公所定期關懷，縣府另委託老人暨家庭關懷協會辦理「獨居及中高風險老人個案關懷服務計畫」，由專責社工到宅訪視及個案管理服務，目前服務約204案，期望透過服務降低獨居長輩生活風險。縣府11月底也啟動冬季關懷服務，採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發病放給列案獨居老人。

縣長徐榛蔚表示，獨居長輩無親友同住照料，未來一周持續低溫，縣府將啟動各鄉鎮公所關懷網絡，請村里幹事持續加強關懷，並通知社區照顧關懷據點告知長輩低溫訊息，由各單位加強關懷獨居長輩的頻率，提供禦寒物品。

徐榛蔚提醒，長輩在嚴寒期間避免外出，注意保暖，如獨居長者需要保暖禦寒物資時，可撥打1999縣民服務專線，將有專員提供相關服務。

寒流來襲，花蓮縣政府針對列冊獨老人加強關懷訪視及發放禦寒物品，社會處長陳加富（右）致贈棉被給長者。圖／花蓮縣政府提供
寒流來襲，花蓮縣政府針對列冊獨老人加強關懷訪視及發放禦寒物品，社會處長陳加富（右）致贈棉被給長者。圖／花蓮縣政府提供

獨居老人 保暖 低溫

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