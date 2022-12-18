橙色燈號非常寒冷 基市啟動關懷機制安置18名無家者
中央氣象局發布低溫特報，基隆列非常寒冷的橙色燈號。市府昨晚啟動關懷無家者行動，提供禦寒物資，協助18名無家者入住安置場所。
氣象局表示，今、明清晨受寒流影響，天氣非常寒冷。橙色燈號區域包括基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣有持續10度以下氣溫機率，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫機率。連江縣有持續6度左右或以下氣溫機率。
消防單位提醒民眾在家若以煤油暖爐、電暖爐或電熱毯等保暖器具取暖，因為均為發熱產品，使用時切勿與周邊可燃物過近，尤其是床墊、棉被或衣物等，以免發生危險。使用煤油暖爐，室內嬰保持良好通風。電熱毯要防電線因凹折或擠壓造成短路，習慣鋪設於床墊入睡的民眾，建議加熱後即關閉電源，或定時關閉。
基市府社會處昨晚與警方前往無家者經常駐足的愛三路地下道、郵局、城隍廟地下道、文化中心及火車站南站等地關懷，提供禦寒物資供他們避寒。
社會處也結合人安基金會基隆平安站、合作旅社，籌備充足的安置床位與禦寒物資，協助街友度過寒流。統計共協助18人入住安置場所，盼能讓街友在寒冬中感受社會溫情與支持，提供他們更多重回職場、重回社會的信心。
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