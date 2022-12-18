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台電台東區處辦小天使群英會 安排體驗爬桿、搭昇空車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院一粒麥子基金會與台灣電力公司連續舉辦16年的「小天使群英會」，昨再踏出戶外。來自花東地區8個課輔班近百位小朋友，到台電台東區配電中心，體驗小小台電職人。圖／台東基督教醫院提供
台東基督教醫院一粒麥子基金會與台灣電力公司連續舉辦16年的「小天使群英會」，昨再踏出戶外。來自花東地區8個課輔班近百位小朋友，到台電台東區配電中心，體驗小小台電職人。圖／台東基督教醫院提供

台東基督教醫院一粒麥子基金會與台灣電力公司連續舉辦16年的「小天使群英會」，昨再踏出戶外。來自花東地區8個課輔班近百位小朋友，到台電台東區配電中心，體驗小小台電職人，感受電力搶修的努力與用心，同時培養出團隊合作精神。

台灣電力公司公眾服務處長袁梅玲說，教育與陪伴是不能缺少與中斷的，台電「火金姑計畫」陪伴著弱勢家庭孩童課後時光迄今16年，相信透過實地體驗，小朋友們以後都能深切體認到，用電時其背後的辛苦及付出是得來不易。

昨天台電職人必備工作技能大公開　課輔班小朋友樂當小小台電職人，台電台東區營業處為讓小朋友認識台電職人的工作，特別開放參訪配電中心，並由配電外線班的大哥哥們解密台電職人的必備工作技能，安排多項體驗及實地操作。

小朋友在認識台電乘坐昇空車必須的安全保護措施後體驗搭乘，隨著昇空車在地面緩緩左右移動，小朋友新奇又興奮。另來到訓練用的電桿前，體驗台電職人必備的「登桿」技能，穿上裝備後，有模有樣的學爬電線桿，直呼「好酷」。

小朋友來到訓練用的電桿前，體驗台電職人必備的「登桿」技能，穿上裝備後，有模有樣的學爬電線桿，直呼「好酷」。圖／台東基督教醫院提供
小朋友來到訓練用的電桿前，體驗台電職人必備的「登桿」技能，穿上裝備後，有模有樣的學爬電線桿，直呼「好酷」。圖／台東基督教醫院提供

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